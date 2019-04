Presentarán la primera bicicleta para personas con discapacidad

Lunes, 08 de abril de 2019

Este martes a las 9, el intendente Eduardo Tassano habilitará oficialmente una bici especialmente creada para trasladar a chicos con discapacidad.



Es un hecho inédito y totalmente innovador, ya que nunca se había contado con este tipo de vehículos en la ciudad. Niños y jóvenes de instituciones especiales serán los principales protagonistas de un gran acto en el que habrá deportes inclusivos como fútbol, vóley, básquet, tenis de mesa y hasta un remoergómetro; además de ferias inclusivas y música en vivo.



El intendente Eduardo Tassano inaugurará, este martes a las 9 en el parque Mitre, el primer Paseo Inclusivo de la ciudad, en el que se habilitará la inédita bicicleta inclusiva, en la que los padres y/o familiares puede pasear a chicos y jóvenes con discapacidad tanto por el espacio verde, como también por la Costanera o donde deseen hacerlo, de forma totalmente gratuita.

“Esta es una iniciativa totalmente innovadora, dado que nunca se vio este tipo de vehículos en Corrientes”, atestiguó el director del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, Marcelo Robledo, ideólogo e impulsor de la iniciativa. “Vamos a presentar una bicicleta inclusiva y también pondremos a disposición de la gente dos sillas de ruedas inclusivas y una bicicleta doble, para los chicos que tienen autismo o discapacidad visual”, agregó.

De esta manera, la Municipalidad demuestra sus constantes avances en acciones y planificaciones innovadoras, en pos de transformar a Corrientes en una ciudad amigable; y además, afianza la multiplicidad de eventos que se realizan en torno a la “Ciudad del Encuentro”, eje principal de las actividades que se ejecutan en el marco del Mes de Corrientes, propiciando en este caso el encuentro con la inclusión y con las actividades en familia.



INNOVACIÓN EN POS DE LA INCLUSIÓN

“Es la primera bicicleta que va a salir de este tipo. Yo nunca vi una bici como ésta. Creo que estamos marcando una diferencia en cuanto a incluir a la gente”, consideró Robledo. “Fue un proyecto muy lindo, con muchas expectativas y a través de la gestión municipal se pudo llegar a esto. Gracias a Dios, ya la tenemos acá con nosotros”, valoró.

“Es una bicicleta que está preparada especialmente para esto. En la parte de adelante cuenta con dos ruedas con freno a disco, con un asiento especial con las mejores medidas de seguridad que pueda tener, como cinturón de seguridad, apoyabrazos, casco y para que la persona con discapacidad que vaya allí sentada pueda ir tranquila y segura, disfrutando del paseo”, describió el director del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad.

“Este fue un sueño de muchísimos años y ahora lo vamos a poder llevar a cabo. Gracias al doctor Tassano y a esta gestión es que pudimos incluirlo dentro de las actividades del municipio, y va a estar a disposición de toda la ciudad”, festejó el funcionario municipal, de cara al acto que se efectuará a partir de las 9, en la explanada contigua a la cancha de fútbol, cerca del famoso “árbol grande” del parque Mitre.



EJEMPLOS DE VIDA

Jorge García es el papá de Ariel, un adolescente de 18 años con discapacidad. Como parte de las constantes evaluaciones que Robledo realizó a la bicicleta inclusiva, Jorge y Ariel llegaron al parque Mitre para probar el vehículo.

Tras dar un par de vueltas en la bici, la sorpresa fue doble, ya que no solo el hijo, sino también su padre se mostraron totalmente felices: “La verdad que a mí me gustó mucho, es muy cómoda y tenés una vista muy linda del parque mientras vas paseando”, dijo Ariel. “Me gustó. Es tranquilo. Invito a todos quienes quieran venir acá a probar la bici. La recomiendo muchísimo, está muy linda”, insistió.

Por su parte, su papá Jorge no pudo ocultar la emoción que le brotó naturalmente mientras paseaba a su hijo. Los dos, juntos en bicicleta, por primera vez. “Quiero recomendar e invitar a todos los papás con chicos con discapacidad. Este es un paseo que no se lo van a olvidar en su vida”, aseguró.

“Muchas veces nosotros no tenemos dónde o cómo llevar a nuestros chicos. Y acá, en el parque Mitre, este martes se inaugura el Paseo Inclusivo, con bicicletas inclusivas en las que los papás y las mamás van a poder pasear a sus chicos por todo el parque, para que ellos disfruten y todos disfruten en familia”, ponderó Jorge.

“Probé la bicicleta y fue algo muy lindo. No es lo mismo estar empujando una silla que ir en bicicleta con nuestros hijos. Es mucho más inclusivo, como la palabra lo dice”, diferenció.



TODOS LOS DÍAS, GRATIS

La bicicleta inclusiva estará a disposición de los vecinos todos los días, de 9 a 17, en el parque Mitre; más precisamente en el sector contiguo a los baños, que están próximos a la cancha de fútbol. “A partir de este miércoles 10 ya estará a disposición de quienes quieran utilizar estos medios de esparcimiento, para que puedan compartir con sus padres y familiares, de forma totalmente gratuita”, afirmó Robledo.

“El padre o acompañante va a poder llevar al chico donde quiera. Lo único que se pedirá será que dejen el DNI, como compromiso de devolución de la bici, que para nosotros es muy importante. Pueden salir, recorrer el parque o la Costanera y volver tranquilamente y, así hacer conocer a los chicos lugares que quizás los conocía, o bien no conocía desde esta perspectiva, sino yendo en auto o en silla de ruedas, por ejemplo”, expresó.

“Los invitamos a que vengan el martes y conozcan esta bicicleta inclusiva. Es una iniciativa que la venimos trabajando con el doctor Tassano, con el propósito de hacer una ciudad inclusiva y este es uno de los puntos muy importantes, donde contamos con mucha afluencia de chicos”, dijo.



DIVERSOS ATRACTIVOS

Visiblemente entusiasta, el director del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad auguró una multiplicidad de eventos en torno a la inauguración de la bicicleta inclusiva, junto con las sillas especiales y la bicicleta doble: “Habrá una bicicleteada con muchos chicos y padres que ya están interesados, además de grupos de ciclistas que también nos quieren acompañar”, indicó Robledo.

Según anunció el funcionario, el martes estarán presentes escuelas e instituciones que tienen chicos con discapacidad, como Crecer con Todos, el Centro del Niño Especial (CENE), Caridi, el Instituto de Atención a la Diversidad (IAD) Corrientes, el Instituto de Atención a la Diversidad San Expedito (Iadse) y el Centro Puentes, entre otros.

Los niños y jóvenes de las instituciones serán los principales protagonistas de un gran acto en el que habrá deportes inclusivos como fútbol, vóley, básquet, tenis de mesa y hasta un remoergómetro, en el cual se enseñará a los chicos con discapacidad acerca de nociones y fundamentos de remo.

“También tendremos el reinicio de las actividades de las Ferias Inclusivas, que se hacían normalmente en la plaza Torrent”, adelantó. “Los chicos muestran las tareas que realizan y venden sus productos, así que pondremos a disposición de la sociedad, para que la gente pueda conocer sus trabajos”, acotó.

“Además, habrá música y espectáculos en vivo. Tenemos el compromiso de Diego Gutiérrez, que va a actuar, y también hay varios músicos que están ofreciéndose para colaborar”, recalcó luego.