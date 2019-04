Regidor presentó un proyecto de ley para capacitar en maniobra de RCP

Lunes, 08 de abril de 2019

La diputada nacional por ECO+Cambiemos Estela Regidor presentó un proyecto de ley (Expte 1461-D-2019) para crear un programa de capacitación sobre maniobra RCP, para el personal de la administración pública nacional, de carácter obligatorio y al cual podrán adherir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





“El conocimiento básico en cuestiones de emergencias es vital para salvar vidas”, dijo Regidor y agregó que “es necesario saber cuáles son los pasos a seguir ante un paro cardiorrespiratorio como también las acciones que no deben realizarse para poder asistir a las personas en forma rápida y eficaz”.

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en casi todos los países del mundo y nuestro país no es la excepción. Muchas veces la primera manifestación de una enfermedad cardíaca es la muerte súbita que se produce dentro de la primera hora de iniciados los síntomas.

“La emergencia que surge de un paro cardiorrespiratorio es tal que, por cada minuto que un paciente transcurre sin atención, disminuye un 10% su posibilidad de sobrevida; por eso la obligatoriedad del programa para los empleados de la administración pública. A menudo, se producen de manera inesperada y en presencia de personas que muchas veces no se encuentran capacitadas para intervenir, por eso es de vital importancia”, dijo la legisladora.

“Los estudios muestran que una RCP eficaz e inmediata mejora la supervivencia de un paro cardíaco, si se aplica dentro de los primeros tres minutos” explicó Regidor.