Lanzan un paquete de medidas para aliviar el peso del ajuste

Lunes, 08 de abril de 2019

Multiplican el alcance de precios cuidados, las subas tarifarias se podrían pagar en cuotas y moderan algunas alzas. Habrá créditos del Anses y otros a tasa subsidiada para vivienda.





Aunque en el equipo de Dante Sica aseguran que a la magia se la dejan a Harry Potter y que las medidas en las que trabajan no hay nada por fuera de los lineamientos de política económica, el ministro de Producción y Trabajo citó el domingo a todo su equipo para apurar lo que se ha dado en llamar el paquete para aliviar el impacto del ajuste. Otros lo llaman directamente el paquete electoral.



Según trascendió, consistiría en multiplicar el programa de Precios Cuidados para atenuar las subas en alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador.



También y en combinación con la secretaría de Energía piensan extender el esquema de cuotas que se aplica para el precio del gas de invierno para la luz y esparcir en el tiempo los aumentos previstos en transporte.



Otro capítulo son los créditos. A los que se anunciarán el martes vía la Anses para jubilados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), se sumarán otros hipotecarios para los sectores populares con tasa subsidiada.



La idea es lanzarlo todo junto, un “one shot” ( un sólo disparo) como dicen cerca de la Casa Rosada. Y sería esta semana.



Los Precios Cuidados ya fueron renovados a principios de este año y hasta el 6 de mayo próximo con 566 productos en supermercados y 221 en mayoristas y un aumento promedio del 4,42% respecto de septiembre de 2018.



La idea es multiplicar los productos que se encuentran disponibles en 2.555 puntos de ventas de 44 cadenas de supermercados de todo el país. Negocian la nueva lista y contra reloj con las empresas de conusmo masivo.



Los créditos de la Anses se concretan con los propios recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo. Emilio Basavilbaso, titular de la Anses, le dijo al diario Perfil que esos préstamos representan actualmente el 4% del Fondo pero puedenllegar hasta el 20%. Y que prevén sumar un programa de descuentos en medicamentos, alimentos, electrodomésticos. Los montos máximos serán de $ 80 mil para jubilados y $ 6.500 para AUH.



Desde el Gobierno aseguran que este paquete no tiene costo fiscal. Y eso es lo que dirán en Washington esta semana ante los directivos del FMI, el Banco Mundial y la banca privada los ministros Dujovne y Frigerio y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Asisten, junto al secretario de Finanzas, Santiago Bausili a la asamblea de primavera del FMI y del Banco Mundial.



Dujovne se quedará hasta el domingo cuando tiene previsto un encuentro con Christine Lagarde, la directora gerente del FMI.



Precisamente al día siguiente, el lunes 15, debuta el sistema de intervención en el mercado cambiario a razón de US$ 60 millones por día, siempre en caso de que el precio del dólar se altere por el clima electoral.



Frigerio, por su parte, busca garantizar los fondos para terminar con las obras que dependen de su cartera para las que este año se destinan 55.000 millones de pesos.



La más importante es la de la cuenca Matanza -Riachuelo que beneficia a unos 4,6 millones de bonaerenses.



En Washington expondrá el plan de obras y el estado fiscal financiero de las provincias, de las cuales sólo hay cuatro con sus números en rojo.



El ministro finalizará este año 756 obras de cloacas, agua potable, urbanizaciones, pavimento, hospitales, escuelas, mejoras habitacionales. Y piensa inaugurar alrededor de 32 mil viviendas.



Así, se comprometió el último viernes frente a Maurcio Macri en la reunión de seguimiento que mantuvieron en la Quinta de Olivos.



Un dato de cómo se vivirá esta tensa campaña electoral: Macri tieneprevisto inaugurar las 756 obras, además de las viviendas.