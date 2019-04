Asaltó a un chofer de Uber, pero el conductor era gendarme y lo mató

Lunes, 08 de abril de 2019

El ladrón tenía 19 años y atacó al hombre con un arma de juguete. Su cómplice quedó detenido.





Un agente de la Gendarmería Nacional se encontraba de franco y salió a buscar un dinero extra. Tomó su auto dentro del partido de Malvinas Argentinas y comenzó a trabajar como chofer de Uber durante esta tarde.



El desenlace de una jornada que hubiera sido mejor tomársela libre terminó de forma trágica: un joven de 19 años quiso asaltarlo con un arma de juguete y el oficial lo mató de un tiro.



El episodio se produjo a 300 metros de la villa La Rana, en San Martín, y según vecinos del lugar aseguran que el método de asalto a metros del asentamiento no es nuevo.



“Es una modalidad que se repite, hicimos varios allanamientos en villa La Rana por ese tema. Esto fue a 300 metros de la entrada, eligen la zona porque pueden escapar rápido a la villa y no los pueden alcanzar”, revelaron fuentes policiales que investigan el caso.



El gendarme y chofer de Uber conducía una Renault Sandero y tanto el ladrón como su cómplice intentaron asaltarlo, pero no llegaron ni siquiera a subir al vehículo.



De acuerdo a los pasajeros que llevaba dentro de ese viaje, los criminales “lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que entregara dinero”. En ese momento se produjo el desenlace fatídico: el oficial se identificó, sacó su arma reglamentaria y de un disparo en el pecho fulminó a Esteban Alexis Batista, quien murió a los pocos minutos.



El cómplice de la víctima fue detenido por el gendarme, quien quedó detenido por la Policía luego de un llamado al 911. La investigación quedó en manos de la UFI N° 5 de San Martín, que no tomó ninguna medida contra el suboficial.