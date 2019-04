Amplio triunfo de la oficialista Arabela Carreras sobre el kirchnerismo Lunes, 08 de abril de 2019 El oficialismo del Rio Negro logró un respaldo a las políticas que llevó adelante en los últimos años Alberto Weretilneck, el gobernador que no pudo presentarse a la reelección por un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que consideró que una nueva candidatura sería violatoria de la Constitución provincial.





Con el 89% de las mesas escrutadas, Arabela Carreras, representante de Weretilneck, sumaba el 52% de los votos, seguida por el peronista Martín Soria, que cosechaba el 35%, y por Lorena Matzen, de Cambiemos, que obtenía el 5% de los sufragios.

Voces del propio peronismo rionegrino empezaron a tratar en la noche de este mismo domingo de "mariscal de la derrota" a Soria. Le atribuyen una estrategia electoral errada, centrada en la judicialización de la campaña y carente de propuestas.

Queda ahora por ver cuál será la próxima jugada de Soria. La Carta Orgánica Municipal le impide ir por un nuevo mandato –los tiempos ya no le darían para modificarla– como intendente de General Roca.

"Hicieron una construcción sectaria, no quisieron ampliarse a otros sectores. Fue un proyecto que no estuvo pensado para ganar", señaló un dirigente del PJ que ahora se prepara para salir a cuestionar el liderazgo de Soria en el PJ de Río Negro.

La fórmula Arabela Carreras-Alejandro Palmieri también se benefició con los votos de radicales que optaron por, en vez de votar a Cambiemos, impedir una victoria de Soria. Voto útil.

Esa también fue la estrategia de la Casa Rosada. Prácticamente asfixió a las candidatas de Cambiemos, la radical Matzen y la macrista Flavia Boschi, quienes debieron hacer una campaña extremamente austera. El objetivo final era evitar a cualquier costo un triunfo que pudiera eventualmente adjudicarse Cristina Kirchner.

Pero el daño colateral es muy elevado. La fuerza que lidera Mauricio Macri sufre los que sería una derrota monumental que debería provocar escalofríos en el ala política del Gobierno nacional. Ante este panorama, no se entiende por qué directamente no obligaron a la UCR a desistir de presentarse en la elección.

En octubre, Río Negro renueva a sus tres senadores, Weretilneck buscará quedarse con una de esas bancas (y una segunda para una mujer de su partido).