Hackearon página de facebook de ACDP

Domingo, 07 de abril de 2019

La Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), informó que el pasado miércoles 3 de abril, quienes son responsables de la prensa y comunicación del sindicato docente advirtieron que habían hackeado la página informativa de la institución en la popular red social, denunciando que “ quien o quienes hayan pirateado le han cambiado el nombre desde su creación fue denominaba "Acdp Corrientes Gremio Docente Acdp" y a partir del robo la misma fue modificada por "Acdp Corrientes Sueño".





Desde la Secretaría de Prensa de la ACDP informaron que la página en facebook data desde noviembre del 2011 y que jamás tuvieron que lidiar con algo similar. La pagina en la conocida red social oficiaba como una de las herramientas de difusión de las distintas actividades, prestaciones y fuente de consulta entre la comunidad docente provincial y el gremio.



Por su parte el secretario general, licenciado José Gea, dijo que: "Es inentendible, no logro visualizar para que nos hacen esto, quien o quienes y con qué finalidad sobre todo?. Pero al margen de lo sucedido, no nos amedrentan ni nos van a frenar en el compromiso de seguir trabajando en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación de nuestra provincia y ahora con mucha más fuerza aún".



Desde la comisión directiva de la ACDP resaltaron que motiva dar a conocer este desagradable suceso, para que la comunidad toda y fundamentalmente la de las y los trabajadores docentes de nuestra provincia, estén al tanto de lo sucedido ya que por obvios motivos el sindicato de ahora en mas no se hace responsable de lo que se publique en la página hoy bajo la denominación cambiada "Acdp Corrientes Sueño".



Además desde ACDP detallaron que ya han denunciado el hecho ante la administración de la red social vía red, pero que también denunciarán ante la justicia para que la división delitos informáticos pueda dar, a través de la investigación, con quienes cometieron este delito.