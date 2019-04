El comercio local aguarda con esperanzas el nuevo “Ahora 12”

Domingo, 07 de abril de 2019

A nivel nacional difundieron que hay grandes posibilidades de que en mayo regresen las 12 cuotas sin interés. El plan está vigente, pero con una tasa efectiva anual de 38,15% y un costo financiero total de 49,33%. La idea es reimpulsar ventas de electrodomésticos.







“Nues­tro ru­bro es uno de los que más sin­tió el im­pac­to de la re­ce­sión. Me ani­mo a de­cir que en el pri­mer tri­mes­tre hu­bo un 30% me­nos de ven­tas que en igual pe­rí­o­do del año pa­sa­do”, re­fle­jó en con­tac­to con épo­ca Juan Car­los Mar­tí­nez, ge­ren­te de una ca­de­na de ar­tí­cu­los del ho­gar em­pla­za­da en pe­a­to­nal Ju­nín.



La con­sul­ta se dio en ra­zón de que se co­no­ció ofi­cial­men­te que el Go­bier­no Na­cio­nal ne­go­cia con el sec­tor pri­va­do dis­tin­tos es­que­mas de fi­nan­cia­ción pa­ra pro­mo­ver la ven­ta de elec­tro­do­més­ti­cos de fa­bri­ca­ción na­cio­nal en el mar­co del Plan de Efi­cien­cia Ener­gé­ti­ca.

Da­niel, des­de otra tien­da del mis­mo ru­bro, ex­pli­có que “o­ja­lá vuel­van las 12 cuo­tas sin in­te­rés, se­ría una im­por­tan­te in­yec­ción en ven­tas. La­men­ta­ble­men­te el pa­ís atra­vie­sa una eta­pa di­fí­cil y las fa­mi­lias, co­mo es de es­pe­rar­se, pri­vi­le­gian los ar­tí­cu­los de pri­me­ra ne­ce­si­dad (mer­ca­de­rí­as) por so­bre otros gas­tos. No obs­tan­te, el fac­tor dó­lar se­rá un con­di­cio­nan­te que pue­de li­mar esos acuer­dos en­tre el em­pre­sa­ria­do y el Go­bier­no”.

Héc­tor, em­ple­a­do de una fran­qui­cia na­cio­nal con su­cur­sal Co­rrien­tes, tam­bién ma­ni­fes­tó be­ne­plá­ci­to an­te el po­si­ble re­gre­so de pla­nes de fi­nan­cia­ción sin in­te­re­ses. “To­do lo que ayu­de a di­na­mi­zar la ro­ta­ción de los ar­tí­cu­los, bien­ve­ni­do se­a. Fue un ve­ra­no di­fí­cil, te­ní­a­mos otras ex­pec­ta­ti­vas, pe­ro aho­ra si vuel­ven las 12 cuo­tas sin in­te­rés se­rá una ayu­da in­te­re­san­te”.



La in­ten­ción ofi­cial es pre­sen­tar el es­que­ma en ma­yo y tra­e­rá una no­ve­dad: re­vi­vi­rá el plan Aho­ra 12 con las ca­rac­te­rís­ti­cas que te­nía en épo­cas del kirch­ne­ris­mo, es de­cir con 12 cuo­tas fi­jas sin in­te­rés pa­ra la ad­qui­si­ción, de jue­ves a do­min­gos, de he­la­de­ras, la­va­rro­pas, ai­res acon­di­cio­na­dos y otros bie­nes de fa­bri­ca­ción na­cio­nal, in­clu­yen­do ar­te­fac­tos de gas.

“Es­ta­mos ana­li­zan­do jun­to al sec­tor pri­va­do un plan ge­ne­ral que in­clu­ya no só­lo fi­nan­cia­ción, si­no tam­bién to­dos los pa­rá­me­tros vin­cu­la­dos con la efi­cien­cia ener­gé­ti­ca y otras cues­tio­nes que ha­cen a la ca­li­dad de los pro­duc­tos”, se­ña­la­ron a vo­ce­ros de la Se­cre­ta­ría de Co­mer­cio In­te­rior.

Hay que acla­rar que el ac­tual Aho­ra 12 (que ven­ce el 30 de abril) tie­ne cuo­tas fi­jas, pe­ro apli­ca una ta­sa efec­ti­va anual de 38,15% y un cos­to fi­nan­cie­ro to­tal de 49,33%.

En es­te sen­ti­do, se ma­ni­fes­tó “que por aho­ra to­do se en­cuen­tra en eta­pa de ne­go­cia­ción y pos­te­rior­men­te eva­lua­re­mos anun­ciar lo más con­ve­nien­tes pa­ra los con­su­mi­do­res”.

La Aso­cia­ción de Fa­bri­can­tes de Tie­rra del Fue­go (A­FAR­TE) de­jó en­tre­ver que el pro­gra­ma se­ría am­plio e in­clui­ría a to­dos los elec­tro­do­més­ti­cos, des­de te­le­vi­so­res has­ta ai­res acon­di­cio­na­dos. Otros equi­pos de lí­nea blan­ca, co­mo he­la­de­ras y la­va­rro­pas.



CAME preocupada por la fuerte caída

en las ventas registrada en marzo



Las ven­tas con­cre­ta­das en los co­mer­cios de ex­pen­dio al pú­bli­co re­tro­ce­die­ron en mar­zo 13,2% res­pec­to de igual mes de 2018, mien­tras que las ope­ra­cio­nes por In­ter­net cre­cie­ron 8,1% en si­mi­lar pe­rí­o­do, in­for­mó la Con­fe­de­ra­ción Ar­gen­ti­na de la Me­dia­na Em­pre­sa (CA­ME).



EL INTERANUAL DE MARZO DIO UNA MERMA DE 23,2%.

Se­gún la en­ti­dad, mues­tra “u­na cre­cien­te ten­den­cia de cam­bio de há­bi­tos en los con­su­mi­do­res”.

CA­ME se­ña­ló que mar­zo fue un mes con “es­ca­so mo­vi­mien­to” y ad­ju­di­có es­to a “los al­tos ni­ve­les de deu­da” de las fa­mi­lias y a “las al­tas ta­sas de las tar­je­tas”, por lo que “los con­su­mi­do­res evi­tan ad­qui­rir a cré­di­to dis­mi­nu­yen­do las can­ti­da­des com­pra­das”.

Al mo­men­to de de­ta­llar los ru­bros que pe­or de­sem­pe­ño tu­vie­ron en el ter­cer mes del co­rrien­te año, CA­ME pre­ci­só que fue­ron en Ma­te­ria­les pa­ra la Cons­truc­ción (-­17%), Bi­jou­te­rie (-­16,9%), Jo­ye­rí­as y re­lo­je­rí­as (-­16,8%), y Ba­zar y re­ga­los (-­16,5%).



Control

de precios



El je­fe de Ga­bi­ne­te, Mar­cos Pe­ña, ase­gu­ró ayer que el con­trol de pre­cios es “cla­ra­men­te una he­rra­mien­ta fra­ca­sa­da de nues­tra his­to­ria y en nin­gún lu­gar del mun­do se usa”, y di­jo que “el rol del Es­ta­do tie­ne que ser ac­ti­vo ayu­dan­do a co­or­di­nar ex­pec­ta­ti­vas, en los dis­tin­tos pro­duc­tos, cen­tral­men­te en te­ma ali­men­tos. El Es­ta­do tie­ne que es­tar pre­sen­te en es­ta dis­cu­sión”, se­ña­ló Pe­ña.

El Je­fe de Ga­bi­ne­te afir­mó que “los mo­vi­mien­tos del dó­lar no im­pli­can un mo­ti­vo pa­ra alar­mar­se” y de­fen­dió el “ti­po de cam­bio flo­tan­te”.

“Si uno mi­ra el dó­lar en los úl­ti­mos 6 me­ses, con sus mo­vi­mien­tos pa­ra arri­ba o pa­ra aba­jo, es­tá por de­ba­jo de lo que su­bió la in­fla­ción. Así que hay que te­ner la tran­qui­li­dad de que los mo­vi­mien­tos del dó­lar no ne­ce­sa­ria­men­te im­pli­can un mo­ti­vo pa­ra alar­mar­se”, di­jo Pe­ña.

En ese mar­co, el fun­cio­na­rio sos­tu­vo que “el ti­po de cam­bio fi­jo ha si­do un gran pa­lia­ti­vo erra­do, que nos ge­ne­ra­ba tran­qui­li­dad en el cor­to pla­zo, pe­ro un enor­me pro­ble­ma a lar­go pla­zo”.

Pe­ña ra­ti­fi­có el rum­bo eco­nó­mi­co al se­ña­lar que el Go­bier­no tie­ne “com­pro­mi­sos asu­mi­dos de or­de­nar las cuen­tas”, co­mo tam­bién ade­lan­tó que el ín­di­ce de in­fla­ción de mar­zo “va a se­guir al­to”.