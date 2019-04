“Los que hoy critican la pobreza son los mismos que postraron a Corrientes”

Domingo, 07 de abril de 2019

El Gobernador y los referentes de la alianza Encuentro por Corrientes se presentaron en Saladas, Lavalle, Santa Lucía y Esquina. El mandatario se refirió a los índices del Indec y fustigó al kirchnerismo. Hoy estarán en Caá Catí





El gobernador Gustavo Valdés recorrió el fin de semana las localidades de Lavalle, Santa Lucía, Esquina y Saladas, donde inauguró obras y encabezó actos de campaña. Con los referentes de Encuentro por Corrientes (ECO) transmitió su mensaje para “marcar el rumbo político” que pugnará en las próximas elecciones, con la premisa de “seguir desarrollándonos”. Fustigó a quienes criticaron los niveles de pobreza en Corrientes.

El Gobernador inició su discurso en la Sociedad Española de Saladas con un pedido de disculpas por la “tardanza” y se excusó en que “estamos combinando gestión y política”, al referirse a una recorrida iniciada en la víspera, como parte de la campaña que ya empezó a encarar el frente gobernante hacia las elecciones legislativas del 2 de junio.

Valdés preludió así un encendido discurso ante un colmado salón. Explicó luego ante la prensa que “tenemos la posibilidad de marcar el rumbo político en este tipo de encuentros y aprovechamos para darle un contenido de lo que hacemos y hacia dónde vamos”.

Consultado sobre los últimos índices de pobreza publicados por el Indec, respondió: “Se sale con trabajo y desarrollo, pero también con buenas mediciones”.

Indicó que “estamos tomando decisiones, porque creemos que hubo errores en los muestreos.

SDe ese modo se refirió al kirchnerismo, entendiendo que “ellos también serán responsables de eso, pero nosotros no le esquivamos al bulto, sabemos que tenemos que trabajar, que nos estamos desarrollando y que tenemos paz social”.

Ratificó el rumbo político de la gestión provincial al asegurar que “vamos a seguir desarrollándonos, trabajando en mejorar el índice (de pobreza), pero también en las obras que yo me comprometí para concretar ese cometido”.

Para ello, el mandatario consideró necesario “avanzar hacia una visión común, sin tanta pelea de la dirigencia política, porque la gente espera que hagamos cosas por ellos, que (los políticos) propongan y si están en el gobierno, que las hagan”.

Consideró fundamental el acompañamiento de un Gobierno nacional que permita la construcción de la infraestructura necesaria.

En tanto, en la víspera, al inaugurar por la tarde un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Santa Lucía, el Gobernador aseguró que “es un Centro donde estamos invirtiendo y trabajando para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres”, al referirse a las posibilidades laborales de las madres que no pueden pagar una guardería.

Luego por la noche, inauguró el piso de parquet del club Sportivo en Esquina. “Este tipo de obras hacen que los niños tengan oportunidades y posibilidades de realizar su deporte”.

Continuó en Football Club, donde prometió “seguir invirtiendo en el deporte y en organizaciones sociales” al inaugurar allí también igual infraestructura deportiva.

Valdés complementó estas actividades oficiales con otros dos actos de campaña, primero al mediodía en Lavalle y a la noche en Esquina, para continuar al mediodía en Saladas.

Hoy estará en Caá Catí para celebrar el 312° aniversario de su fundación y mañana encabezará a las 20 un acto de ECO en el club San Martín de la ciudad de Corrientes.