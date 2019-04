Macri criticó el costo de energía de Entre Ríos y lo comparó con Corrientes Domingo, 07 de abril de 2019 El Presidente visitó Gualeguay y Gualeguaychú. En ese marco lanzó críticas al gobierno local. Se quejó de que la Provincia no haya adherido a una propuesta de generación de energía distribuida, y remarcó que los distintos costos de energía marcan “grandes diferencias con otras jurisdicciones”.



El presidente, Mauricio Macri, criticó el alto costo de la energía en Entre Ríos y dijo que es el doble que en Corrientes. “Muchas de las cosas que podrían desarrollarse en esta provincia lo hacen en Corrientes o en otras provincias”, expresó. La empresa energética desestimó los dichos y las diferencias con Corrientes.

Macri visitó el jueves Gualeguay y Gualeguaychú. Uno de los temas que abordó fue el vinculado a la tarifa de la energía en esa provincia.

“Me voy muy preocupado por esta pata enorme que tienen encima los entrerrianos, por este castigo que es Enersa, que cobra la energía casi el doble de lo que vale en Corrientes e impide que Entre Ríos crezca”, dijo.

Explicó que a causa del alto costo de la electricidad, “muchas de las cosas que podrían desarrollarse en esta provincia lo hacen en Corrientes o en otras provincias”. Añadió que “esto es muy grave, no se puede tener una empresa que se crea la dueña de la energía y del futuro de los entrerrianos y que castigue así a esta provincia”. Luego hizo referencia a las quejas de los productores de arroz y de arándanos, que “utilizan energía tres meses por año, pero Enersa les cobra cargos fijos altísimos los 12 meses, lo cual destruye empleo y oportunidades para los entrerrianos”, agregó.

A su vez, cuestionó que la Provincia no haya adherido a una propuesta de generación de energía distribuida, y remarcó que los distintos costos de energía marcan “grandes diferencias con otras provincias”.

Tras las apreciaciones del Presidente, la estatal Energía de Entre Ríos S.A desmintió los dichos del mandatario y expuso que sin impuestos Entre Ríos tiene energía más barata que Corrientes y otras distribuidoras, y además no tiene deudas.

“Ante declaraciones vertidas públicamente por el Sr. Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, en relación a la empresa Enersa y a la calidad de servicio que presta, nos vemos en la obligación de aclarar que sus afirmaciones son incorrectas, quizás por haber sido informado erróneamente”, expuso Enersa.

Aclararon que “las tarifas fijadas por el Epre para todo Entre Ríos no son las más caras del país, como se difunde en medios periodísticos y/o ámbitos de campaña política”.