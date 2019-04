Degolló a su pareja en un inquilinato de Posadas

Viernes, 05 de abril de 2019

Una joven oriunda de la localidad misionera de Oberá, que desde hacía tres años alquilaba un pequeño departamento en la zona de El Brete de Posadas, se convirtió ayer en la tercera victima de femicidio en lo que va del año en Misiones.



Se trata de Antonela Rocío Bernhardt, de 27 años, quien fue hallada degollada y tendida en el piso, a un costado de su cama, junto a un charco de sangre.



La dueña del inquilinato de la calle Comandante Miño al 900, Viviana González (68), fue quien se encontró con el cuerpo y más que clave para la detención del principal sospechoso que tiene el caso, Cristian Daniel V., de 30 años. Y es que la mujer, al escuchar una fuerte discusión que mantuvieron minutos después del mediodía su inquilina con el sospechoso, acudió hasta la puerta del departamento de la obereña para intentar interceder en el hecho.



femicidio posadas.jpg

Fue en ese contexto que con la ayuda de una vecina filmó con su teléfono celular el momento en que el ahora detenido se alejaba del departamento, tranquilo y manso, en una aparente intención de ocultar el terrible desenlace.





El acusado fue atrapado a pocas cuadras del inquilinato, y a pocos minutos de conocerse el aberrante caso, tras un fuerte despliegue policial realizado por las inmediaciones de la chacra 181.



Según lo que pudo reconstruir este medio en base a los dichos de vecinos y allegados a la víctima, el sujeto solía visitar a Antonela en el citado departamento. Es por ello que ayer no llamó la atención de nadie su presencia en el lugar. No había quedado resuelto qué tipo de vínculos tenían ambos, pero desde la familia desconocían si mantenían una relación.



Por el momento se sospecha que el hombre llegó a la mañana, y por circunstancias que hasta el momento se buscan determinar, discutió con la chica.



Otra inquilina que vive en una pieza lindante a la de la víctima fue quien cerca de las 13.30 escuchó gritos y golpes que venían de la habitación de al lado. Sin saber qué hacer ante la situación puso en conocimiento del hecho a Viviana, quien con ayuda de un nieto rápidamente subió las escaleras hasta llegar al primer piso de los departamentos, edificación que se alza pegada a su morada.



“Pensé que estaba con vida”

De acuerdo a la declaración que dio en sede policial la dueña del inquilinato, al ir hasta el departamento de Antonela, en ningún momento pudo mantener un diálogo con la joven y quien sí salió a dar la cara fue el ahora detenido.



Según manifestó la sexagenaria, al ver que se podría tratar de un hecho grave decidió filmar al hombre, quien con voz calma manifestaba que Antonela se estaba bañando y que por ello no la podía atender.





A pesar de los dichos del acusado, Viviana no dejó de llamar a su inquilina, pero al ver que no obtenía respuestas decidió echar del lugar al sujeto. Éste no tardó en salir del inmueble y hasta incluso se despidió de la joven, diciendo que saldría unos minutos pero que al rato regresaría.





Pero cuando Cristian Daniel quiso alejarse con las llaves del departamento, la dueña del inquilinato lo intimó a que dejara el manojo, situación que fue acatada por el acusado quien abandonó el lugar en cuestión de segundos.



Siempre desde el relato de la propietaria del inmueble, ésta entró al departamento pero como la joven seguía sin dar señales de vida ingresó a la habitación, momento en donde se topó con la horrible escena. Una chica joven, estudiosa y muy responsable, fueron algunas de las palabras elegidas por la dueña del lugar para describir a la muchacha.



Llanto desconsolado



Cerca de las 15, ya cuando una importante cantidad de efectivos policiales cercaban las inmediaciones al inquilinato, tanto el hermano de Antonela como sus padres arribaron al lugar para saber qué había sucedido con su familiar. Tras enterarse de las circunstancias del trágico hecho, los padres de la fallecida sufrieron una leve descompensación, lo que motivó que personal de la Red de Traslados debiera asistirlos.



En paralelo, el juez Fernando Verón quien subroga el Juzgado de Instrucción Penal Dos de Posadas no paraba de subir y bajar las escaleras que conducen al bloque de departamentos, siguiendo de cerca el trabajo de los peritos de la policía y de la Dirección de Homicidios, encabezada por el comisario René González.



Si bien se esperan los resultados de la autopsia, a realizarse hoy en la Morgue Judicial, trascendió que la joven presentaba un importante corte en el cuello. Aunque no se descartaba que haya sido víctima de golpes por parte de su agresor.

Dentro de la habitación se incautó un cuchillo marca Tramontina, un celular y una notebook.



En torno al acusado se supo que realizaba trabajos en organización de eventos y fiestas. También se supo que ayer por la mañana se presentó en una escuela céntrica donde ofreció servicios como fotógrafo.