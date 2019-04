Robo de película, tiroteo y 10 muertos en las afueras de San Pablo

Un comando de 30 delincuentes fuertemente armados, con explosivos y autos blindados hicieron explotar cajeros automáticos, pero los estaban esperando.





Un tiroteo entre ladrones y policías tras un robo en dos bancos en San Pablo terminó con los diez delincuentes muertos, informaron fuente policiales.



Un total de 30 ladrones fuertemente armados con fusiles y pistolas participaron en el intento de asalto a las sucursales del Banco do Brasil y el Santander Brasil, situadas a pocos metros de una misma calle en Guararema, una turística localidad de unos 30.000 habitantes en las afueras de San Pablo.Los delincuentes hicieron explotar incluso los cajeros automáticos de una de las sedes, pero la llegada de la policía frustró el robo.





"Lo primero que ocurrió fue el intercambio de tiros con los policías municipales, que pidieron refuerzo. La Rota (el batallón de operaciones especiales de la Policía Militarizada de San Pablo) bloqueó las vías para que no consiguieran escapar", explicó el comandante de la Rota, Mario Alves da Silva, en declaraciones a la televisión Globo.





Durante la fuga, en la que usaron cinco coches blindados, los sospechosos entraron en una casa y tomaron a una familia como rehén, aunque posteriormente los liberaron, según las primeras informaciones de la Policía Militar.



De acuerdo con las autoridades, los sospechosos ya estaban siendo controlados por el Grupo de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), vinculado al Ministerio Público, y se sabía que estaba planeando un ataque en la región.



"No sabíamos el lugar exacto en el que realizaría el ataque, por eso reforzamos la seguridad en esas dos ciudades", agregó Silva.





El robo en cajeros mediante el uso de explosivos es común en Brasil y suele ser cometido por grupos criminales organizados.



La semana pasada un grupo de hombres fuertemente armados asaltó en Brasilia un hotel situado junto a la residencia oficial de la Presidencia de Brasil y huyó con una suma de dinero no precisada tras destruir con explosivos tres cajeros bancarios electrónicos.



Ningún policía falleció en el tiroteo, señaló.



Ningún policía falleció en el tiroteo, señaló.



Imágenes obtenidas por la televisora TV Globo mostró dos oficinas bancarias con los vidrios rotos.