Interpol emite una alerta roja para la detención del empresario Alberto Samid Viernes, 05 de abril de 2019 Alberto Samid, quien es investigado por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita en un juicio que se reanudó ayer sin la presencia del autodenominado "Rey de la Carne", sobre el que pesa un pedido de detención por no haberse presentado a dos audiencias.



La "Notificación Roja" -fechada hoy- lo califica como "violento" y aclara que "si bien se trata de un individuo de edad avanzada, debe tenerse presente que públicamente ha manifestado y exteriorizado por vías de hecho su oposición para cumplir con las órdenes de la autoridad pública".­



"El buscado formaba parte de la cúpula de una organización delictiva, siendo Samid uno de los elementos más preponderantes de esa asociación Ilícita, que por intermedio de varios frigoríficos destinados a la venta de alimentos vacunos y luego de la venta de los mismos, dicha organización retenía los impuestos que debían ser aportados a las arcas del Estado Nacional", explica.





Anoche, en declaraciones al canal de noticias TN, Samid dijo que se encuentra en el país, "en una provincia peronista", y aclaró que "en doce horas en auto" podía estar en Buenos Aires.



Además dijo que se entregará a la Justicia "si hace lo mismo Carlos Stornelli", el fiscal a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, quien fue declarado en rebeldía y que ya faltó en cuatro oportunidades a una citación indagatoria ordenada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el caso de una supuesta extorsión en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio.





Sin embargo, la versión que figura en la circular de su detención indica que estaría en Belice, un país caribeño al que habría llegado vía Panamá.



Según informó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Samid habría dejado el país el 24 de marzo pasado y no el 2 de abril, como se especuló en un primer momento.





El juicio contra Samid prosiguió el jueves con las réplicas de los alegatos de las partes, en este caso a cargo de la querellante Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y concluiría el miércoles de la semana que viene con la lectura del veredicto respecto de los otros acusados involucrados en el caso y la previa chance de darle la oportunidad de decir sus "últimas palabras". En caso de no ser ubicado antes, Samid deberá ser sometido a un nuevo juicio oral y público, según explicaron las fuentes.



El mediático empresario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos y su estrategia parece ser la de especular con la prescripción de los delitos que se le endilgan, lo que técnicamente ocurriría la próxima semana.



La AFIP ya había pedido al TOPE1 una pena de siete años de cárcel para Samid, mientras que la fiscalía había reclamado un encierro de seis años y medio. El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, quien participa del juicio, había sido acusado el miércoles por Samid sin prueba alguna por una supuesta exigencia del pago de 1,8 millón de dólares para beneficiarlo en el caso.