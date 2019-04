Volvieron a pedir que no liberen a dos presos Viernes, 05 de abril de 2019 Familiares, amigos y vecinos de Roxana Dalpozzolo (28) volvieron a manifestarse ayer para pedir al juez de la causa que no excarcele a los dos detenidos.



Los jóvenes arrebataron una cartera y en la huida con su moto chocaron a Dalpozzolo, que se hallaba como acompañante en la moto que conducía su esposo Cristian Galeano. La joven falleció después en el hospital Escuela, en tanto que Galeano resultó con múltiples traumatismos y fractura de una clavícula.

El miércoles 27 de marzo, se conoció que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal modificó la carátula de la causa, que tiene como víctima fatal a Roxana Dalpozzolo (28). Al abrirse la instrucción, el caso quedó como “supuesto homicidio en ocasión de robo”.

Desde la defensa se planteó que los hechos fueron aislados. Por un lado el robo y por otro el accidente, que luego provocó la muerte de la mujer y heridas a su pareja. Mientras que por parte de la querella se sostuvo que los arrebatadores salieron a robar y provocaron la muerte de la mujer, por lo que consideró que el caso es “supuesto homicidio en ocasión de robo”. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal, al resolver la cuestión, modificó la carátula.

El conductor de la moto fue encuadrado como “supuesto robo simple en concurso real con accidente de tránsito”, en tanto que el acompañante ahora enfrenta una causa como “supuesto robo simple”.

Ayer, parientes de la víctima volvieron a manifestarse. Martín Ríos, el abogado que representa a la familia, dijo a radio Dos que “otra vez venimos a reclamar que no liberan a los detenidos que causaron la muerte de Roxana. Una fallo judicial no se puede modificar con una marcha, pero es una forma de pedir justicia”.

Por su parte, Gabriela Dalpozzolo señaló que “estamos indignados con el cambio de carátula. No fue un accidente, estas lacras arrebataron la vida de mi hermana. La Justicia tomó el robo de la cartera como el hecho más grave y no la muerte de Roxana”.

Remarcó que “sería una injusticia que los liberen. Desde el cambio de carátula nos sentimos, en familia, muy mal. Fue un golpe tremendo que nos afectó mucho emocionalmente”.

Gabriela contó que los hijos de Roxana, que tienen 13 y 11 años, participaron de la marcha.



Arrebato, huida y muerte



El lunes 13 de agosto de 2018, a las 19, por avenida Raúl Alfonsín casi Laprida, dos jóvenes en una moto robaron la cartera a Irma Correa (44), que también se desplazaba en moto. La mujer cayó y sufrió politraumatismos. Vecinos ayudaron a la damnificada y en ambulancia la trasladaron al hospital Escuela. Los delincuentes huyeron a toda velocidad y, a contramano, en Laprida y Marechal, impactaron contra una moto en la que circulaba Roxana Dalpozzolo (28) y su marido Cristian Galeano (31). Ambos fueron derivados al hospital Escuela. Uno de los jóvenes quedó tendido en tanto que el otro, golpeado y dolorido se levantó y se alejó. Los vecinos advirtieron que el muchacho caído tenía una cartera de mujer y reaccionaron. Se dieron cuenta de que era un arrebatador y empezaron a atacarlo. Recibió una paliza. Luego, la policía lo llevó al hospital donde permaneció unas horas y le dieron el alta, pero Gabriel Gauna (18) quedó preso. Su cómplice fue detenido días después.

El martes 14, alrededor de la 1 de la madrugada Roxana Dalpozzolo dejó de existir.

Tenía una fractura en la base del cráneo y politraumatismos, dijeron fuentes médicas.

Cristian Galeano sufrió fractura en una clavícula y politraumatismos.