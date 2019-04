“Estamos cumpliendo con el objetivo de que Malvinas esté en la agenda cotidiana” Jueves, 04 de abril de 2019 El video sobre el regreso de 20 ex soldados a Malvinas llegó, a través de una iniciativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Goya, y al Colegio secundario de Carolina, junto a ex combatientes que conversaron con los estudiantes.





Cumpliendo el objetivo de “tener en constante agenda” el tema Malvinas, el programa creado para tal fin en la Cámara de Diputados, llegó nuevamente a Goya, en este caso, al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde se proyectó el video sobre el regreso de 20 ex soldados a las islas, acompañados de los ex combatientes de Goya: Angel Esteban Flores, Francisco Ayala, Raúl Zabala, Ramón Fernández, Ramón Pessoa, Juan Barbona, Juan Canteros, Epifanio Alvides, Dacio Agretti, y Rolando Velázquez, entre otros, que cumplieron similar agenda, en horas de la siesta de este jueves 4 de abril, en el Colegio "Colonia Carolina" de Carolina.



“Hablar de Malvinas significa tocar la fibra más íntima de los argentinos y particularmente de los correntinos… Insisto con el concepto de que nuestros héroes siguen combatiendo, con leyes, fomentando la conciencia social, de distintos lugares”, dijo Cassani, en momentos de compartir un espacio de reflexión junto a los estudiantes, reivindicando la causa e instando al reconocimiento eterno.



El autor de la Ley 6436 de "Homenaje post mortem a héroes de Malvinas" –junto a Geraldine Calvi, Héctor López, y Juan José Fernández Affur- (para que los sobrevivientes de la guerra tengan los “honores patrios” que se merecen), resaltó que “es importante hablar de Malvinas con los jóvenes; porque debemos reafirmar el sentido de pertenencia a nuestra Nación... y también porque, lógicamente, no se quiere lo que se no conoce”, reflexionó.



Por su parte, el director del establecimiento goyano Ariel Vivaldo habló del “hito para la institución” que significa contar con tantos héroes, pidiendo a los chicos “saber aprovechar la oportunidad” de estar en contacto con ellos. “Cuando ellos fueron a combatir tenían la edad de ustedes”, señaló para pedir que se saquen todas las dudas, sin temores ni timidez.



En la ocasión, estuvieron presentes, además de legisladores provinciales, concejales locales, autoridades del Poder Ejecutivo, los autores del trabajo expuesto: el fotógrafo Carlos Pino, y el periodista Juan Aguirre.



Testimonios

Los ex combatientes presentes en el encuentro con los jóvenes, agradecieron al Gobierno de Corrientes por la posibilidad que les otorgó de volver a Malvinas, “para sanar”; y a Cassani, en particular, por difundir el video y posibilitar el contacto directo con los estudiantes secundarios, tanto de Goya, como de Carolina, en esta oportunidad.

En este marco, Angel Estaban Flores, detalló que “la primera mochila fue la que nosotros llevábamos nuestra infancia, para sobrevivir allá; y la otra mochila de la que habla la película, es la mochila de la frustración que trajimos nosotros. No se sale sano de una guerra. Algunos salen con un daño físico, porque le falta una pierna o un brazo, en cambio todos los que salimos de Malvinas, salimos con el alma mutilada; y cuando volvimos trajimos una mochila muy pesada que nos duró, para mí 36 años. Y esa mochila estaba cargada de frustración, de sentimientos de culpa porque perdimos la guerra. Nosotros queríamos si o si recuperar Malvinas para nosotros”, confesó.

Otro camarada, también goyano, el arquitecto Dacio Agretti, comentó que volvió a Malvinas en el 2006. “Fueuna experiencia extraordinaria. Primero, es como siente miedo, pero sin embargo a los 3 segundos después estaba pensando donde iba ir, que quería hacer, que lugar recorrer, y esa semana fue extraordinaria, porque pudimos visitar los lugares donde estuvimos, donde peleamos, los lugares donde están enterrados nuestros compañeros, y tuvimos la suerte de tener un poco relación con los isleños que es lo que estuvimos peleando”, recordó .

En el mismo sentido, Rolando Velázquez, de Santa Lucia, quien perteneció al Regimiento Infantería Monte Caseros, además de agradecer a Cassani y las autoridades del colegio, también destacó el comportamiento de los jóvenes, quienes hicieron preguntas muy interesantes.

Uno de los estudiantes por ejemplo, preguntó si llegaban las donaciones, a lo que le respondieron que la táctica del enemigo era bajar la moral de los argentinos, por lo que realizaron bloqueo naval para privar de alimentos.



En Carolina



Similar encuentro al desarrollado en Goya en horas de la mañana del jueves 4 de abril, se desarrolló en la Escuela Secundaria de Carolina, donde los ex combatientes de Malvinas presentes fueron: Roque Zabala, Angel Flores, Epifanio Alvides, Roldando Velázquez, Arnaldo Saucedo, Juan Canteros, Salvador Ojeda, Isaac Debortoli, Luis Ayala, Juan Rafael González, Dacio Agretti, Raúl Zabala, Ramón Pessoa, Juan Barbona.



Los estudiantes, al finalizar la proyección del video y la charla, realizaron diversas, curiosas y reflexivas preguntas; y en el cierre Cassani instó a los estudiantes a seguir el ejemplo de estos héroes y trabajar por una patria para todos



Homenaje eterno

Cabe remarcar que la Cámara de Diputados, viene rindiendo homenajes a los ex combatientes todo el año, desde inicios de la gestión Cassani (como presidente de dicha cámara legislativa), siendo el más recordado la emotiva ceremonia del año 2012 , cuando formalmente se testimonió la “gratitud” de todo un pueblo hacia quienes afrontaron una situación “cruel e injusta” en la que murieron -en forma directa- cientos de comprovincianos, y otros tantos en forma indirecta. En aquella oportunidad, más de 70 soldados fueron homenajeados por primera vez en el recinto de sesiones parlamentarias, tras la disertación de un historiador local.

Del mismo modo, a través de otras normativas, se colaboró con la donación de inmuebles y muebles a diversas asociaciones de ex combatientes, siendo la última, la Ley 6.488 –sede propia para el Centro de Ex Combatientes de Malvinas “02 de Abril” de Paso de los Libres-.

El video "Dos Mochilas", en tanto, fue presentado el año pasado en el palacio legislativo, y viene ininterrumpidamente, presentándose en distintos establecimientos educacionales, con la presencia de los protagonistas.