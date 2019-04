Huracán perdió y el ciclo Mohamed continúa en caída libre

Jueves, 04 de abril de 2019

Cayó 2-1 ante Deportivo Lara y está último en el Grupo B. El Globo lleva 11 partidos sin ganar.





No era un partido más para el maltrecho Huracán de Antonio Mohamed. Debía ser un punto de inflexión en un recorrido que, por estos días, sólo conoce de derrotas y malestar. Pasó del Top 4 en Superliga a estar afuera de todo en un par de meses. Pasó de festejar un sorteo favorable en esta Copa Libertadores a quedar en la cornisa de la eliminación en este Grupo B. La derrota en Barquisimeto, frente a Deportivo Lara, otro episodio de sus calvarios en Venezuela, lo pone ante la obligación de hacer cartón lleno en los tres partidos que quedan o a ganar los dos local y encomendarse a cuestiones religiosas.









No hubo casualidad en la derrota del Globo de Newbery: el equipo que venía jugando mal volvió a jugar mal. O peor: no se sabe a lo que juega. De los tiempos de aquel bravo equipo de Gustavo Alfaro no quedan ni escombros.



Ante el primer ataque rival, Huracán padeció: torpe infracción de Saúl Salcedo ante Lorenzo Frutos, penal y gol de Bernaldo Manzano.





Apenas un rato después la luz en el estadio Metropolitano se cortó durante doce minutos. No cambió mucho el desarrollo:en el contexto de un partido con muchas imprecisiones, Huracán siguió jugando mal. Y más allá de su voluntad de atacar no fue capaz de llegar en profundidad.



Y encima recibió un golpe. Volvió a dejar espacios en defensa, volvió a sufrir un gol. Esta vez el autor fue David Centeno. Dos a cero.





Mohamed buscó variantes en el entretiempo: puso a Lucas Gamba y sacó a Carlos Auzqui (de muy floja actuación). El equipo de Parque de los Patricios tuvo algunos destellos en el segundo tiempo: ante los errores del fondo, los sostuvo su arquero Antony Silva; para atacar, tuvo la precisión de Andrés Roa como principal argumento; descontó con un gol en contra de Manzano (luego expulsado). Pero no. No le alcanzó ni jugando con un futbolista más. Ni yendo a la desesperada sobre el final. No. Nada.