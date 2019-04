Mató, huyó en la moto de la víctima y las cámaras llevaron a la Policía hasta su casa

Jueves, 04 de abril de 2019

Lo acusan del crimen de Tomás Marcos (52), quien en 15 días tenía planeado irse a vivir a Costa Rica.







Dos motos huyendo a alta velocidad hacia la zona sur, marchando juntas, de noche, y una de ellas con la luz delantera apagada. Reconstruyendo el camino que los vehículos hicieron inmediatamente después del conmocionante asesinato de Tomás Marcos (52), siguiendo la pista sobre el mapa de la ciudad de Mar del Plata a través de imágenes de distintas cámaras públicas y particulares, la Policía dio esta mañana con uno de los supuestos criminales, un joven de 20 años. Ahora lo buscan a su cómplice, ya identificado, un chico de 15 años.



El sospechoso fue detenido en una casa del barrio Santa Celina, en la calle San Juan de Vivoratá al 2000, por agentes de la Departamental Mar del Plata y de la DDI local.



Según confiaron fuentes del caso, en su casa se secuestró un arma de fuego, aunque no corresponde con el calibre del proyectil que los forenses extrajeron de la cabeza de la víctima, que era calibre 38.







Tomás Marcos iba en su moto en la noche del martes por la calle Belgrano y casi al llegar al cruce con 14 de Julio (esto es a seis calles de la comisaría 1°, en el centro) lo alcanzaron dos motochorros.



Al parecer el hombre advirtió que iba a ser asaltado, aceleró y se adelantó unos pocos metros, y no pudo hacer más: uno de los motochorros le disparó a la cabeza, por la espalda.



La víctima cayó de la moto y murió en el lugar. El proyectil atravesó el casco. Los delincuentes frenaron su marcha; uno se bajó y fue a buscar la moto de Marcos, una Suzuki de 125 cc, enduro, la puso en marcha y juntos abandonaron la escena del crimen dejando a su paso su imagen grabada en decenas de cámaras de seguridad.



Ninguno de los jóvenes usaba casco, las motos siguieron siempre una ruta transitada y consecuentemente monitoreada por cámaras de la municipalidad.





De hecho, hasta llegar al barrio donde finalmente fue localizado el imputado, tomaron la avenida Jacinto Peralta Ramos.



En ese análisis de imágenes también observaron las captadas por cámaras de distintos comercios que registraron el paso veloz de las motos.



De todos modos, el rastro de los delincuentes se perdió en el último tramo del trayecto, cuando se acercaron a la zona de Antártida Argentina y Mario Bravo. Tomaron testimonios y montaron distintos operativos ordenados por el fiscal Alejandro Pellegrinelli hasta dar el sospechoso.



No muy lejos de allí, en la calle San Juan de Vivoratá del barrio Santa Celina, fue detenido el acusado de 20 años.





Los investigadores creen que el acusado es quien iba de acompañante en la moto, quien disparó a Marcos y quien luego viajó en la moto robada.



Ahora los agentes de la DDI intentan dar con el cómplice del detenido, un adolescente de 15 años con quien se cree que en los últimos días cometieron otros robos.





El crimen de Marcos conmocionó a Mar del Plata. Amante del surf (la Asociación Argentina de Surf -ASA- lo despidió con un sentido comunicado), hace poco había superado un problema de salud por el que había estado internado.





En estos días estaba desvinculándose de la estación de servicio de Juan B. Justo y Polonia, donde trabajaba, para cumplir un sueño que ya había puesto a su alcance. "Cansado del país", como contaron amigos suyos, se iba a vivir a Costa Rica. Tenía los pasajes, viajaba en 15 días.