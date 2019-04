Roberto Lavagna se distanció de Sergio Massa Jueves, 04 de abril de 2019 El ex ministro de Economía afirmó que él busca “consensos” y que el líder del Frente Renovador “está tomando un camino particularmente partidista”.



El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, uno de los posibles candidatos a la presidencia, le puso un freno a un acuerdo electoral con Sergio Massa, al asegurar que el líder del Frente Renovador "está tomando un camino particularmente partidista" y que "ese" no es su "proyecto".



"Estamos en una etapa de buscar consensos. No se trata de ganar las elecciones, sino de crear las condiciones para gobernar un país que está estancado hace mucho tiempo", planteó Lavagna.



En diálogo con radio Continental, el ex funcionario explicó por qué el de Massa es "un proyecto completamente distinto" al suyo: "Uno es de una interna dentro de un sector de un justicialismo; el otro, en el que estoy trabajando, es de formar consensos para gobernar. Imagínese una interna del justicialismo que después se da vuelta e intenta imponerle el candidato que se eligió en esa interna al resto de los sectores, como radicales y socialistas. No estoy buscando un gobierno de partidos. En todo caso será un gobierno de transición".



"El acuerdo (con Massa) se va desdibujando. Él va tomando un camino más estrictamente partidista, no el de juntar voluntades", agregó.



Lavagna aseguró que su objetivo es formar un frente electoral nuevo y "mucho más amplio" por fuera de Alternativa Federal: "La idea es ver cómo juntamos voluntades de parte del justicialismo, el radicalismo, el socialismo, el GEN, formaciones provinciales, sindicatos, empresarios y gente de la sociedad civil que comprende que estamos llegando a un límite. La demanda está, existe. El tema es si somos capaces de construirlo. Acá no hay nadie que vaya a tener el poder".



Ese frente, dijo, "todavía está en proceso de formación porque el justicialismo tiene distintas discusiones internas y los radicales esperan su convención", entre otros factores.



Lavagna había comenzado a mostrarse cerca de Massa en 2013, cuando el entonces intendente de Tigre abandonó el kirchnerismo y se lanzó como candidato a diputado. Luego siguió ligado al Frente Renovador como asesor y en los últimos meses se especuló con la posibilidad de que ambos dirigentes compitan juntos en una interna en las próximas elecciones presidenciales.



Sus reuniones con Macri

El exfuncionario reconoció que tuvo "la oportunidad de hablar con Macri dos o tres veces" y que han sido reuniones "sumamente serias y tranquilas".



"La última habrá sido ocho meses atrás. Él tiene derecho de tomar las decisiones que cree correctas. Lamentablemente, el Gobierno tiene un aparato de insultadores y de trolls muy fuerte y lo usa en profundidad".



Cristina, descartada

Consultado sobre su relación con otros referentes del justicialismo a nivel nacional, el economista volvió a descartar la posibilidad de sumar a la expresidenta Cristina Kirchner a su coalición, al asegurar que "de lo que se trata es ver cómo uno sale de la grieta".



"Hay que tomar distancia desde los extremos y juntar la mayor cantidad de voluntades hacia un centro progresista", planteó.



Sobre el senador Miguel Ángel Pichetto, Lavagna valoró que "ha hecho un gran trabajo de buscar voluntades en el curso de los últimos años".





"Tenemos una excelente relación y estamos en permanente contacto. Veremos finalmente cuál es su postura, pero aspiro a que sea una parte muy activa de este proceso de conformar una concertación".



Y respecto a Eduardo Duhalde, de quien fue ministro en 2002, señaló que "fue el primero en lanzar esta idea de un gobierno de coalición".