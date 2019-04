“Mechera” fue detenida junto a un pequeño en Saladas

Jueves, 04 de abril de 2019

El infante tiene dos años y fuentes locales indicaron que es hijo de la mujer que quedó demorada tras intentar robar prendas de vestir.





Re­cien­te­men­te, en la lo­ca­li­dad de Sa­la­das, una mu­jer fue de­te­ni­da por tra­tar de hur­tar al­gu­nos ele­men­tos de va­lor del in­te­rior de un co­mer­cio, ba­jo la mo­da­li­dad de “me­che­ra”. Lo in­só­li­to del ca­so, es que la men­cio­na­da es­ta­ba acom­pa­ña­da de un me­nor de dos años, an­te lo cual se pre­su­me que lo usó co­mo una for­ma de “dis­trac­ción” pa­ra pa­sar de­sa­per­ci­bi­da, lo que ob­via­men­te no lo­gró.





Se­gún in­di­có el pe­rio­dis­ta lo­cal An­drés Áva­los, en con­tac­to con épo­ca, en el co­mer­cio no hay cá­ma­ras de se­gu­ri­dad, por lo que el de­li­to fue des­cu­bier­to gra­cias a la pro­pie­ta­ria, quien des­de ha­ce unos años se ins­ta­ló en la lo­ca­li­dad y ven­de pren­das de ves­tir.

Du­ran­te el mar­tes, al­re­de­dor de las 11, la de­lin­cuen­te lle­gó al lo­cal jun­to a un ni­ño de dos años.

La due­ña del co­mer­cio ha­bría no­ta­do mo­vi­mien­tos ex­tra­ños de la per­so­na, que se mo­vía por dis­tin­tos sec­to­res del sa­lón de ven­tas. No obs­tan­te, de­jó que con­ti­núe “ob­ser­van­do” las dis­tin­tas pren­das de ves­tir.



La am­bi­ción le

ju­gó en con­tra

En un mo­men­to da­do, se in­di­có que la pro­pie­ta­ria fue al fon­do del in­mue­ble y, al re­gre­sar, pu­do ob­ser­var que ha­bía al­gu­nas per­chas que mo­men­tos an­tes te­ní­an ro­pa en ex­hi­bi­ción, por lo que se dio cuen­ta de que es­ta­ba sien­do víc­ti­ma de una “me­che­ra”.

Rá­pi­da­men­te, ce­rró las puer­tas del lo­cal, an­tes de que la sos­pe­cho­sa y el ni­ño pu­die­ran sa­lir.

Pos­te­rior­men­te, lla­mó a la Po­li­cí­a, cu­yos agen­tes de la sec­cio­nal lo­cal fue­ron has­ta el co­mer­cio, ubi­ca­do por Sar­mien­to al 1100.

En pa­ra­le­lo, ocu­rrió una dis­cu­sión en­tre las mu­je­res.

Fi­nal­men­te, to­do se des­cu­brió cuan­do se en­con­tra­ron las pren­das de ves­tir en po­der de la “clien­te”, se­gún in­di­ca­ron las fuen­tes con­sul­ta­das.

Asi­mis­mo, se se­ña­ló que no so­la­men­te te­nía pro­duc­tos que se ofre­cí­an en ese lo­cal, si­no que ade­más, lle­va­ba con­si­go ele­men­tos que ha­bría ro­ba­do de otros co­mer­cios, co­mo par­te de una re­co­rri­da de­lic­ti­va.

Fue po­co lo que se su­po de la “me­che­ra”, quien que­dó de­te­ni­da por el hur­to de los ele­men­tos. So­la­men­te se in­di­có que se tra­ta de una per­so­na de 25 años, iden­ti­fi­ca­da con el ape­lli­do Bá­ez.

Tras fi­na­li­zar con los trá­mi­tes co­rres­pon­dien­tes, fue lle­va­da a la sec­cio­nal lo­cal pa­ra que que­de alo­ja­da allí has­ta que las au­to­ri­da­des ju­rí­di­cas de­fi­nan qué ha­cer con ella.

Lo cier­to es que los car­gos que en­fren­ta no son de gra­ve­dad, por lo que no se des­car­ta que pron­to pue­da sa­lir en li­ber­tad, co­mo ocu­rrió en otros ca­sos de “me­che­ras” de­te­ni­das.

Con res­pec­to al ne­ne de dos años, quien apa­ren­te­men­te es hi­jo de Bá­ez, no se in­di­có si iba a ser pues­to a dis­po­si­ción de al­gún Juz­ga­do de Fa­mi­lia u or­ga­nis­mo re­la­cio­na­do.