Buscan a camionero que hace 16 días desapareció en Corrientes Jueves, 04 de abril de 2019 El camión que conducía habría sido encontrado en una plaza de la capital correntina con la llave de encendido. El chip de su celular fue hallado en Misiones, pero de él no hay rastros.



Una mujer busca a su hermano, un camionero de 43 años de la ciudad santacruceña de Río Gallegos de quien no tienen noticias desde el 19 de marzo.

Se trata de Marcelo Bravo, quien un día antes de desaparecer, subió a su muro de Facebook un video del momento en el que cruzaba por el puente de Gualeguaychú. Después, su teléfono se apagó y no volvieron a saber de él.

El dueño del camión que manejaba Bravo encontró el vehículo estacionado en una plaza correntina. Según publicó el sitio Noticias Las Heras, tenía la llave de encendido y en su interior había cheques y una gran suma de dinero en efectivo. En cambio, no encontraron su celular.

“Me llamaron de Corrientes y me dijeron que el teléfono de mi hermano fue atendido el lunes por un hombre de El Dorado. Joaquín dijo que se llamaba y que había encontrado el chip en la ruta 1. Es todo muy raro, a veces está activo pero mi hermano no contesta”, remarcó.

“Ya no sé qué decirle a mamá. Sólo espero un llamado de él y que me diga que está bien. Pero es como que se lo tragó la tierra”, dijo otra de sus hermanas al diario Clarín. “Es muy raro. Nunca dejaba el camión porque es su vida”, agregó. Hace dos meses lo habían contratado en Bahía Blanca para hacer viajes a Corrientes y Mendoza con carga de caños para cloacas.

El Ministerio de Desarrollo Social dispuso los teléfonos (02966) 405880 y 426753 por cualquier información para dar con el paradero del camionero Bravo, datos que la familia también espera recibir en el teléfono celular 2966 51-4270.