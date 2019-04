Detuvieron a un vocal y ex barra de San Lorenzo Jueves, 04 de abril de 2019 Claudio Marcelo De Simone fue aprehendido por efectivos policiales por tenencia de arma de guerra. Investigan si se trataba de un intento de robo.



El ex jefe de la barra brava de San Lorenzo y actual vocal por la oposición del club Claudio Marcelo De Simone fue aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad por tenencia de arma de guerra cuando se encontraba en la puerta de una cerrajería del barrio porteño de Boedo junto al dueño de la misma.



Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada en un comercio situado en Avenida La Plata al 2000.



Efectivos de la comisaría vecinal 5 B fueron alertados por un llamado del 911 de sospechosos que tenían un arma y al arribar al lugar identificaron a dos sospechosos.



El Chivo De Simone, jefe de la barra brava azulgrana en la década del 90, tenía una pistola calibre 9 milímetros marca Glock y al ver que llegaban los uniformados se la dio al dueño de la cerrajería, quien entró al comercio que tenía la persiana abierta.



De Simone, quien estuvo alojada en la alcaldía de la Comuna 6, fue liberado al mediodía de este martes por orden de la titular del Juzgado Criminal y Correccional número 47, a cargo de Mónica Berdión de Crudo, Secretaría número 136 de Juan Pablo Strifezza.



Sin embargo, el fiscal del caso dispuso enviar el arma a balística a fin de determinar su aptitud de disparo como así también que intervenga el Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB), a fin de establecer si la misma fue usada en algún hecho.



El Juzgado también le pidió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex Renar, determinar quién es el titular del arma secuestrada.