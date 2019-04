Massa lanzó su precandidatura: "Macri fracasó"

Miércoles, 03 de abril de 2019

El líder del Frente Renovador se ofrece como "la alternativa". "Compromiso por la Argentina. 10 grandes acuerdos nacionales para ganar el futuro y el progreso", fue el plan que presentó.





"El problema no es la Argentina, el problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina. Un mal camino, un camino equivocado, que es solo para muy poquitos. Fracasó Macri, su equipo, no fracasaron los argentinos y argentinas", expresó Massa.



El acto en La Rural fue una suerte de anticipo de cómo será la campaña de Massa como precandidato presidencial con miras a las PASO: calificó a Macri como "caprichoso y soberbio" por haber planteado que "no hay otro camino" para conducir al país, y que lo que lo que se viene es "acelerar" el proceso de "ajuste".



"Quieren esconder sus errores, disimular las consecuencias de sus malas decisiones y malas políticas. No nos vamos a creer ese cuento", remarcó Massa, que prometió que "hay otra manera de hacer las cosas".



"El gobierno lleva un tiempo diciendo que el problema somos los argentinos y argentinas. Miran a un costado, le echan la culpa a décadas de fragilidad y atajos y se levan las manos, no se hacen cargo de su fracaso", sentenció.



Para presentar "Compromiso por la Argentina. 10 grandes acuerdos nacionales para ganar el futuro y el progreso", Massa contó con los dirigentes de su espacio político incluido el diputado porteño Marco Lavagna, hijo del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien podría ser un competidor en las internas presidenciales de Alternativa Federal.