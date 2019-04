Barcelona consiguió un empate increíble con los golazos de Messi y Suárez

Miércoles, 03 de abril de 2019

Villarreal le había dado vuelta el partido y ganaba 4-2 a dos minutos del final. Pero la Pulga clavó un tiro libre en el ángulo y el uruguayo puso la definitiva igualdad en cuatro goles en la última jugada.





La decisión de Lionel Messi de dosificar el esfuerzo de cara al tramo final de la temporada no afectó exclusivamente a la Selección Argentina, ya que el mejor jugador del mundo arrancó como suplente en el banco en el empate del Barcelona frente al Villarreal por 4-4, en la trigésima fecha de la Liga de España. En un principio pareció que sus compañeros no extrañaron a Leo y ganaban por 2 a 0 cómodos. Pero luego se durmieron, caían por 4-2 y sobre alcanzaron un agónico empate ya con la ayuda del argentino en cancha.





En la primera a fondo el equipo "culé", cómodo líder de La Liga en la previa con 10 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid (el martes le ganó 2-0 a Girona) su inmediato perseguidor, sacó ventaja rápida.



Malcom avanzó por la derecha y desbordó en velocidad dejando atrás a su marcador, centró para la aparición de Coutinho por el medio que sólo debió empujar la pelota para el 1-0. La situación fue revisada por el árbitro con el VAR por la posición en la que partió el primero en el arranque de la jugada.







A los 16 minutos, cuatro después del primero, los catalanes estiraron la ventaja. Malcom cabeceó en el área chica un centro preciso del chileno Arturo Vidal. A esa altura los delanteros se hacían una fiesta con la defensa del Submarino Amarillo.



Pero el fútbol siempre será el fútbol. Cuando Coutinho había definido al palo por encima de Sergio Asenjo y el local se salvó del tercero en contra, llegó el inesperado descuento a través del nigeriano Samuel Chukwueze.





En el resto de los primeros 45', Barcelona tuvo sus chances para liquidar, pero también Ter Stegen fue clave para impedir el empate al tapar un nuevo remate de Chukwueze. El resultado mantiene aún la incertidumbre de un desarrollo raro y con vaivenes.



Y en el arranque del complemento llegó el empate que, por cómo había sido el partido hasta allí, parecía una utopía para el conjunto local. Llegó por un blooper de Ter Stegen. Ekambi desbordó por la derecha del ataque y aprovechó un raro movimiento del arquero del Barça para igualar. El alemán descuidó demasiado el primer palo pensando que el delantero tiraría el centro, pero su remate fue al arco y entró sin resistencia alguna. Insólito.





Si el empate era sorpresivo por cómo había arrancado el encuentro, un Villarreal entonado conseguiría la ventaja a los 17'. Apenas un minuto después de que Valverde mandó a Messi a la cancha para inyectar juego tras el empate, Iborra definió ante una salida apurada de Ter Stegen para el 3-2. A esa altura era fiesta en el Madrigal y desconcierto en el líder.





Villarreal se plantó para salir de contra y así complicó a un herido equipo de Valverde. Por poco Chukwueze no metió su segundo personal a los 23'. El nigeriano comandó la contra, encaró a la defensa y definió con un remate de zurda. La pelota se desvió en el pie de Umtiti, en el medio (milagrosamente) tocó Ter Stegen y dio en el travesaño. Aquí sí el arquero mantuvo con vida a los catalanes.





Llegando desde atrás, Villarreal terminó superando a su rival en buena forma. Plantado para contragolpear, a los 35' Cazorla encontró con un preciso pase a Carlos Bacca, quien corrió de frente al arco con mucho tiempo para pensar. El colombiano eludió al arquero y definió con clase para el 4-2 final.



Parecía que no sería la noche del Barcelona, pero sobre la hora apareció Messi con un golazo de tiro libre que cambió el ánimo del equipo. En tiempo de descuento y casi milagrosamente, Suárez empató y dejó en 4-4 la montaña rusa de emociones que significó el encuentro.