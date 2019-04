“Que espíen, no tenemos nada que esconder” Miércoles, 03 de abril de 2019 “No tenemos nada que esconder, que espíen”. Así respondió el gobernador de la provincia Gustavo Valdés al ser consultado por las declaraciones ante la Justicia Federal del ex agente inorgánico de la AFI Hugo Rolando Barreiro, quien confesó que realizó trabajos de inteligencia sobre el actual gobernador y su antecesor Ricardo Colombi, para el ex intendente de la Capital Carlos “Camau” Espínola.





Valdés, en contacto con la prensa en Ituzaingó, trás inaugurar el nuevo centro de ex soldados combatientes de Malvinas, aseguró que tanto el como el ex gobernador Colombi “somos hombres públicos y estamos a disposición de la Justicia, no tenemos nada que esconder”.

El ex espía Barreiro, aseguró ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que junto al falso abogado Marcelo D´Alessio mantuvo una reunión con Camau Espínola tras lo cual realizó tareas de inteligencia contra los dos hombres del radicalismo correntino.

