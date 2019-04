Valdés reivindicó la causa Malvinas y ratificó la política de Estado hacia los héroes correntinos Miércoles, 03 de abril de 2019 En un acto realizado esta tarde en el polideportivo de Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés presidió el homenaje hacia los veteranos de Malvinas, a 37 años del inicio del conflicto. Llamó a “honrar a nuestros ex combatientes” y reivindicar la causa, porque “el mayor enemigo que enfrentan es el olvido”.



La ceremonia comenzó con el saludo del mandatario a la formación especial Malvinas Argentinas para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Tras la invocación religiosa a cargo del cura párroco Carlos López, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, Eodoro Barrios realizó su discurso, resaltando en él la valentía de aquellos soldados que defendieron a la patria.



El siguiente orador fue el intendente local, Eduardo Burna, quien dio la bienvenida a los veteranos y sus familias en primer lugar, luego realizó una reseña de los hechos sucedidos en aquellos meses de 1982. Además, llamó a la sociedad a “hacer un mea culpa”, recuperar el tiempo perdido y honrar a los ex combatientes como se merecen.



“Gracias al Gobierno de Corrientes por todo es esfuerzo puesto en esta causa”, declaró luego el funcionario municipal, cerrando su discurso con un efusivo saludo a los veteranos presentes.



Valdés expresó en el acto que “este 2 de abril los argentinos estemos juntos más que nunca, velando por nuestra soberanía nacional”. Y entendió que “más allá de cualquier consideración política que se pueda hacer sobre la Guerra, hay dos cosas en las que todos debemos coincidir: las Malvinas son irremediablemente argentinas y volverán a estar en manos argentinas; y lo otro es que los que no volvieron y aquellos que hoy siguen combatiendo, merecen todo nuestro respeto”.



Por otra parte, sostuvo que “este pueblo de Corrientes es bravío, porque a lo largo de la historia, siempre que hubo que poner el cuerpo, siempre estuvo esta provincia valerosa”.



Luego consideró que “cada uno de estos hijos de madres correntinas tienen que recibir hoy el honor que no recibieron cuando volvieron de Malvinas, por eso desde el Gobierno provincial vamos a seguir apostando a que nuestras Malvinas y nuestros héroes sean debidamente honrados”.



En este contexto, Valdés resaltó la presencia en la ocasión de Miguel Brítez, el ex combatiente rescatado del Uruguay, tras estar 30 años desaparecido. “Lo trajimos a Corrientes y hoy está con nosotros”, exclamó el Gobernador, mientras estaba a su lado.



El mandatario también destacó que “hoy son más de mil los correntinos que cobran una pensión como excombatiente, además de tener cobertura social y de salud y está muy bien que así sea”.



“Pero el enemigo más grande que tiene hoy las Malvinas es el olvido”, afirmó Valdés para pedir luego que “no olvidemos, las Malvinas son argentinas, recordemos por siempre a nuestros héroes”.



Recordó también a los soldados correntinos identificados recientemente: Guillermo Raúl Ojeda, Andrés Daniel Rodríguez, Macedonio Rodríguez, Gabino “Cambacito” Ruiz Díaz, Higinio Segovia, Roberto Verdún, Omar Alberto Ávalos, José Ramón Ferrau, Diego Ferreyra, Costa Batel, Roberto Leyes e Ireneo Mendoza. “Sabemos que custodiarán ese suelo argentino”, expresó y agradeció a sus familiares por la decisión de que sigan descansando en las islas.



“El año pasado mandamos a un grupo de ex combatientes a Malvinas, entendemos que es una forma de curar las heridas de la guerra, ahora mandaremos a otros veinte para que sigan sanando”, informó el gobernador.



Sobre el reclamo por la soberanía, declaró que no debe claudicar, que debe mantenerse firme y que como gobernador de Corrientes acompañará cada pedido al efecto.



“Sé el orgullo y la emoción que provoca la causa en ustedes”, dijo Valdés a los veteranos y agregó que “todos juntos tenemos que pelear por una patria digna, honesta y solidaria”. Por último, agradeció y saludó enfáticamente a los ex combatientes.



