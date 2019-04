Angelici dio detalles del reclamo de Boca ante el TAS

Martes, 02 de abril de 2019

El presidente "xeneize" también habló de la celebración por un nuevo aniversario del club y la elección del futuro entrenador de la selección argentina





Daniel Angelici volvió a referirse sobre el reclamo que Boca inició en el TAS por la final de la Copa Libertadores disputada ante River, luego de los serios incidentes de parte de los simpatizantes "millonarios" al micro "xeneize" que se produjeron en la antesala al encuentro de vuelta en el estadio Monumental, que terminó con una sanción de la Conmebol y el traslado de la sede al estadio Santiago Bernabéu de Madrid.



"Lo dijimos desde el primer momento que íbamos a agotar todas las vías administrativas y disciplinarias en la Conmebol y que luego nos quedaba abierto el recurso ante el TAS y eso hicimos. Creemos que la responsabilidad objetiva que tienen los clubes que organizan un partido o un evento los coloca como los responsables de las actitudes de sus socios o aquellos hinchas que estén identificados con su camiseta. No lo decimos nosotros, está escrito en el Reglamento", contó el presidente de Boca en diálogo con Fox Sports.





El máximo dirigente "xeneize" reiteró que había alertado que irían "hasta las últimas consecuencias", independientemente de lo que ocurriera con la final que finalmente se llevó a cabo en España y que terminó con triunfo y coronación de River.





"Hemos pagado la tasa ante el Tribunal para poder llegar a la audiencia y estamos esperando que nos convoquen. Nos presentaremos y explicaremos el escrito. Diremos nuestros argumentos, pero siempre basados en la responsabilidad objetiva que tiene un club cuando organiza. Eso mismo que nos han aplicado a nosotros cuando nos descalificaron del torneo en 2015″. Angelici se refiere a la sanción de la Conmebol tras el Superclásico del gas pimienta disputado en la Bombonera.



La chicana de Marcelo Gallardo por el reclamo de Boca ante el TAS



En relación a la chicana de Marcelo Gallardo, quien al ser consultado por el reclamo de Boca ante el TAS respondió: "esTAS igual que hace tres meses…", el dirigente "xeneize" expresó: "No me dolió para nada. No la había escuchado, pero me lo comentaron y algo leí, me tiene sin cuidado. Cada uno tiene que responder al club donde pertenece y yo le respondo al socio de Boca".



Otras frases importantes de Daniel Angelici sobre el TAS:



"No es económico ni por la Copa (el reclamo). Pedimos que se expida por la responsabilidad objetiva que en algún momento la Conmebol nos aplicó a nosotros. Queremos igualdad de criterios ante un mismo hecho. Hubo un antecedente donde nos dejaron afuera del torneo por lo mismo".



"No sé las chances reales porque es un Tribunal compuesto por tres personas: una es propuesta por la Conmebol y River, donde se tienen que poner de acuerdo ellos para elegir, el otro lo eligió Boca y el tercero es por sorteo. Hasta que no esté la audiencia y el Tribuna no escuche todas las partes no se sabe que puede salir. Puede ratificar lo dicho por la Conmebol o no".





"El partido se jugó, pero en el escrito que se presentó antes de jugar la final de la Copa ya hacíamos reserva que se iba a recurrir al TAS. Lo dije públicamente. Lo pedían todos los socios y mis compañeros de la comisión directiva y yo tengo la obligación de ir hasta la última instancia porque me comprometí con los socios".



"La responsabilidad objetiva, aunque podés estar de acuerdo o no y para mí hay muchísimo para hablar, dice que todo aquel que tenga una camiseta identificada a un club, es el club el que se hace responsable de lo que ocurra antes, durante y después de los partidos".



Sobre la elección del próximo entrenador de la selección argentina:



"Ya lo dije, me gustaría escuchar primero. Todos saben y no soy de los que vuelve para atrás en sus dichos, fui el propulsor y quien más hizo para que lo elijan a Sampaoli en la Selección. Después de eso me parece que uno tiene que escuchar, ver la propuesta sobre todo en un cuerpo como es la AFA que también es presidencialista y tenemos un presidente que se ocupa en el día a día de la Selección. También en el Comité Ejecutivo tendremos que escuchar la propuesta y evaluar la mejor".



El partido ante Atlético Parananes por la Libertadores y el andar de Boca:



"Siempre venir a Brasil es difícil. Estamos confiados porque sabemos que mejoramos. Tenemos un plantel con jugadores con mucha energía aunque sabemos que es un partido de los más complicados del grupo. El plantel está muy enchufado y confiamos en volver a Buenos Aires con un buen resultado".



"El equipo está mejorando. Me parece que todavía falta, pero está consolidado. Ganamos cinco partidos consecutivos, algunos por diferencia de varios goles, otros con la valla invicta. Veo solidez en la defensa y en el mediocampo, y en el ataque cuando nos dejan espacios nuestros jugadores la están metiendo que es importante".







"Fue iniciativa de parte de una de las agrupaciones y hacemos una campaña de orgullo "xeneize", a lo largo y ancho del país. Pedimos que lleven debajo de sus prendas la camiseta de Boca, ya sea en la escuela o en el trabajo, o algo que identifique a los colores del club. Vamos también a ir a la Plaza Solís, como todos los años, con una ofrenda floral y también convoqué a una Comisión Directiva por primera vez para tratar temas y honrar el aniversario del club".



"Le mandé un mensaje a Víctor Blanco (presidente de Racing) y aprovecho para felicitarlo públicamente. Hago extensivo el saludo a los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas de Racing, que han ganado el torneo de la Superliga merecidamente".