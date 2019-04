Flor Vigna se separó de Nico Occhiato

Martes, 02 de abril de 2019

La actriz había compartido fotos en Instagram mostrando su cara llena de manchas. Un rato después se supo el motivo de su crisis.





Aunque su presente laboral es fabuloso, tras un año empañado por algunos escándalos en el medio, Flor Vigna (24) no estaría pasando por un buen momento emocional.



Es que, en las últimas horas, la joven actriz y bicampeona del Bailando sorprendió a sus 4 millones de seguidores en Instagram con dos imágenes preocupantes, y este martes finalmente se confirmó su separación de Nico Occhiato (26) tras cinco años de relación.





En detalle, la compañera de Nico Vázquez (41) y Benjamín Rojas (33) en Una semana nada más mostró en sus historias de Instagram dos fotos de un impresionante brote que le salió en el rostro, al parecer, por esta situación que la desestabilizó sentimentalmente.



En tanto, en la segunda foto, Flor aparece de perfil y el enrojecimiento de su rostro se aprecia aún mucho más. "Decí todo lo que tengas que decir, que si no lo dice tu cuerpo...", comentó ella.



Además, la también influencer publicó una instantánea súper hot de una producción antigua y a su lado expresó: "Hora de soltar, y agarrarme muy fuerte de mí misma".



Esa frase generó todo tipo de repercusiones entre sus fans, muchos de los cuales interpretaron algún tipo de crisis entre su ídola y el conductor de Tenemos Wifi (Net TV, a las 17.30).





La compañera de Nicolás Cabré (39) en Mi hermano es un clon (El Trece) desmintió estar separada de su pareja. "No. Es por un asunto familiar del cual prefiero no hablar", le dijo a Ciudad Magazine.



Sin embargo los rumores de ruptura entre los ex Combate (El Nueve) fueron creciendo. Y efectivamente, este martes, Ángel de Brito (42) confirmó la primicia en su programa, Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30).





Luego de que varias de sus panelistas revelaran que los ex novios casi ni tenían relaciones sexuales, Yanina Latorre (50) contó: "A ella la vieron chapando el fin de semana en un boliche de zona norte con otro hombre".



"No creo, ella está muy triste. Hace dos semanas que están separados y él tomó la decisión después de un par de crisis", sumó el periodista y conductor de El Trece.