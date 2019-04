La Justicia rechazó el pedido de Florencia Kirchner para quedarse en Cuba

Martes, 02 de abril de 2019

La defensa de la hija de Cristina Kirchner había solicitado que permaneciera en la isla hasta tener el alta médica. Debe regresar este jueves.





El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que tiene a cargo la investigación de la causa Los Sauces SA por lavado de dinero, rechazó el pedido de la defensa de Florencia Kirchner para que la hija de Cristina Kirchner permaneciera en Cuba hasta que recibiera el alta médica. En este sentido, se opuso a modificar la fecha y continúa vigente el 4 de abril para que retorne a la Argentina.



La Justicia no hizo lugar, de esta manera, a la solicitud de la defensa de la hija de la ex Presidenta de este lunes para que se revoque la resolución que la obligaba a regresar el jueves. El Tribunal intimó además al abogado Carlos Beraldi a que presente la historia clínica completa de Florencia Kirchner e informe el lugar de residencia en Cuba. Sólo hasta que se cuente con toda la documentación, "se podrá analizar una vez más, su pedido de permanecer fuera del país", confirmaron fuentes judiciales a Clarín.



Florencia Kirchner debe regresar el 4 de abril a la Argentina. El TOF 5 que tiene a su cargo la causa donde la hija de Cristina se encuentra procesada por asociación ilícita y lavado de dinero, exige más información antes de analizar nuevamente la situación sobre los plazos otorgados.



Con la firma de los jueces Daniel Obligado, José Martínez Sobrino y Adriana Palliotti, decidieron se recordó en la resolución que ya le habían exigido a Florencia Kirchner que a través de su defensa, presente “debidamente certificadas por las autoridades de la embajada argentina en aquél país, de la historia clínica completa y actualizada". Esta información aún no fue proporcionada.



También se exigió que se presenten en "formato físico y digital" los estudios por imágenes que eventualmente se le practicaron y los que puedan realizarse en esa semana de plazo, como así también un nuevo certificado médico que "detalle pormenorizadamente el diagnóstico completo con especificación de causa, tipología e intensidad de la patología sufrida, y tratamiento al que se está sometiendo a la nombrada”.



Así, se reiteró e intimó a la defensa de la hija de Cristina Kirchner que, entre otros aspectos, informe datos del domicilio actual en donde su asistida se aloja en Cuba; e informe, “previo a que la imputada emprenda el viaje de regreso, los datos del vuelo que oportunamente contrate”.



Al respecto, fuentes judiciales indicaron a Clarín que la defensa a cargo de Carlos Beraldi, "no informó en qué domicilio está residiendo Florencia Kirchner, ella había solicitado permiso para viajar por otros motivos y ahora a raíz de su salud la situación cambió. No están entregando toda la información requerida". El miércoles es el último día para presentar toda la documentación.



“Llama la atención que el letrado defensor haya eludido responder a lo exigido”, planteó el Tribunal en su nueva resolución.



Por ello, se insistió en un argumento ya planteado por los magistrados: el resumen de la historia clínica de Florencia entregado, es “parco e insuficiente”. El mismo fue remitido por el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas dependiente del Ministerio de Salud de Cuba, que “ni con mucho se acerca a lo que se le había requerido a la imputada”, indicaron fuentes de la causa.





Cristina Kirchner hizo pública este lunes, la nueva presentación que se formuló ante los tribunales federales de Comodoro Py para solicitar que se revoque "la muy grave y absurda resolución" sobre su hija Florencia. La defensa planteó que vuelva sin plazos y sólo "cuando sea dada de alta", algo que en principio para la Justicia "no es factible ante la escasa información y no se puede evaluar la situación así", remarcaron fuentes judiciales.



"Pido que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves", dice el escrito. La defensa reiteró que Florencia “padece de una severa patología que, a criterio de los médicos que la están atendiendo, no permite, por el momento, que retorne al país”.



La hija de la ex Presidenta está siendo asistida por el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas dependiente del Ministerio de Salud de la República de Cuba (CIMEQ) que expidió el certificado médico que indicaba que la hija de la ex Presidenta, padece: “como diagnóstico principal (definitivo) un trastorno de estrés postraumático, indicándose como otros diagnósticos los siguientes: Síndrome purpúrico en estudio; Polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida; Amenorrea en estudio; Bajo peso corporal y Linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada”.



Por ello, la defensa solicitó que se deje sin efecto la resolución que fijó el 4 de abril como fecha para regresar, entendiendo que está “debidamente acreditado el cuadro de salud que reviste Florencia Kirchner”, y pidieron que le permitan continuar en Cuba para continuar el tratamiento y se comprometieron a “suministrar periódicamente informes sobre la evolución del tratamiento y toda aquella otra documentación que nos pudiera ser requerida”.



Entre los argumentos utilizados por el abogado de Florencia para pedir que no se le estipule un plazo de regreso, se indicó lo formulado por el Cuerpo Médico Forense, que señaló que hasta tanto no sea dada de alta “con las correspondientes indicaciones médicas y el detalle de las patologías que presenta, no se puede establecer si es o no factible que viaje”.