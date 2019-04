Esta noche cierra el plazo para fijar las alianzas Martes, 02 de abril de 2019 El espacio gobernante confirma socios y no habría grandes sobresaltos. El peronismo negociará hasta último momento. Alternativa Federal se inscribió como frente.



Esta medianoche cierra el plazo para conformar alianzas, de cara a las elecciones del 2 de junio. En el oficialismo no habrá grandes sorpresas, al menos a nivel provincial, ya que la mayoría de los socios y sellos que se incorporaron, fijaron orgánicamente su pertenencia a ECO+Cambiemos. La oposición está en un escenario heterogéneo y difuso, parte del peronismo aún mantenía conversaciones. En tanto, Alternativa Federal Correntina se inscribió como frente ante la Justicia Electoral.

El vicegobernador, Gustavo Canteros, reiteró ayer que la alianza está conformada por 24 sellos. “ECO es un gran equipo, integrado por 24 partidos y suscribimos a esta gran alianza, en algunas localidades con lista única”, manifestó el dirigente de Proyecto Corrientes. Tal como lo había anticipado El Litoral, el liberalismo y el autonomismo, se incorporaron este fin de semana al espacio que acompaña la gestión de Gustavo Valdés. De igual modo, el Partido Nuevo ratificó su pertenencia a las filas del oficialismo.

Los 24 sellos dentro de ECO+Cambiemos que habían participado de la presentación de los ejes de campaña del oficialismo provincial en Espacio Los Andes fueron: UCR, Movimiento Siempre Corrientes, Federal, Demócrata Progresista, Acción por Corrientes, Unidos por Corrientes, Laborista Autónomo, ELI, FE, Unión Popular, Encuentro Correligionario, Cambio Austeridad y Progreso, Conservador Popular, Acción Popular de los Trabajadores, Acción por la República, ARI, Partido Liberal, Partido Autonomista, Proyecto Corrientes, PRO, Partido Nuevo, Partido Popular, Unión Celeste y Blanco y Compromiso Correntino.

Esto brinda un pantallazo de la conformación de la fuerza, que aspira a sacar una amplia ventaja a la oposición. Es que en dicho encuentro también estuvieron presentes los intendentes del llamado Norte Grande.

La maquinaria electoral de Valdés espera lograr diez bancas en Diputados, de las 15 que están en juego. También, se renovarán cinco escaños en el Senado, y el oficialismo marca la posibilidad de alcanzar tres. Esto le permitiría ampliar la mayoría en la Legislatura.

Una vez cerrada la alianza, continuarán las negociaciones por los nombres. Según confirmó a El Litoral el concejal de Capital por el sello naranja, Esteban “Toto” Ibáñez, este sábado definirán los nombres de los candidatos para cargos electivos en la Legislatura y en el Concejo Deliberante de Corrientes. La asamblea se realizará a las 10 en la sede partidaria.

El Partido Liberal fijó el 7 de abril como fecha para elegir a los candidatos de la fuerza centenaria, de cara a las legislativas provinciales y las municipales. Se prevé que un celeste integre la lista de diputados de ECO+Cambiemos.

En el autonomismo será la Convención Partidaria la que defina los postulantes a la nómina de candidatos. A su vez, las autoridades de cada comité designarán un delegado normalizador para que definan candidatos.



Alternativa Federal

Mientras tanto, hace aproximadamente dos semanas se inscribió el primer frente enla Justicia Electoral. Se trata de Alternativa Federal, integrada por el Partido Renovador, Instrumento Electoral para Unidad Federal y Nuestra Causa. La sociedad llevará como candidato al concejal renovador de Capital, Germán Braillard Poccard. También contaría entre sus filas, las peronistas Alicia Locatelli y Elvira Miranda, quien es secretaria del Sindicato de Amas de Casa. El ex diputado nacional, Carlos Rubín, iría como candidato a concejal en primer término, en Curuzú Cuatiá.

“Contamos con un importante apoyo de dirigentes nacionales. Estuvo en Corrientes Marco Lavagna y esta semana tendríamos la visita de otros dirigentes de relevancia nacional”, expresaron a El Litoral desde el frente que se inscribe en Alternativa Federal.

Explicaron que, si bien el frente ya se ha inscripto, este puede incorporar a fuerzas partidarias, por lo que mantenían ayer arduas conversaciones con varios partidos que se manifestaron opositores al gobierno de Cambiemos. También, mantuvieron contacto con el peronismo, cercano al dirigente Fabián Ríos, sin embargo, esperaban definiciones por parte del justicialismo correntino. Tampoco se descarta reconvertir a dicho frente para ampliar la base peronista.



Peronismo

Por su parte, el diputado por el PJ Félix Pacayut, hombre de confianza del ex intendente de Capital, manifestó anoche a El Litoral que continuaban con las conversaciones. Aún no había definiciones concretas pero, en principio, se sellaría acuerdo con los aliados habituales. Hoy seguirán las negociaciones.

Durante la semana se hablaba de la posibilidad de que Ríos encabezase la nómina de senador provincial. También, se rumoreaba la candidatura de Martín Barrionuevo, quien había sido secretario de Economía durante la gestión de Carlos Mauricio “Camau” Espínola, como diputado en primer término. El legislador no pudo confirmar. Sucede que primero se cerrarán los espacios y luego se discutirían los nombres, al menos públicamente.

Por su parte, ayer el parlamentario del Mercosur y líder de la línea interna del PJ “Primero Mi Provincia”, Alejandro Karlen expresó a la AM LT7 que no mantendría alianza con Ríos, ya que “representa la vieja dirigencia de PJ”. Se mostró en sintonía con Crecer con Todos, el sello que lidera Ángel Rodríguez, quien además.

“Con lo sucedido en Corrientes con el principal partido de la oposición (el PJ), más todo lo que se está dando, hay un voto opositor importante que debe de conducir a algún tipo de lugar más o menos atractivo para el votante”, dijo ayer a radio Sudamericana el rector de la Universidad de la Cuenca del Plata. El ex diputado provincial explicó que están conversando con varios sectores, entre ellos, del peronismo e independientes. El rol de la oposición “es importante debido a la crisis socioeconómica que estamos viviendo. No es broma este tema, este problema es grave, es un problema para ser tenido en cuenta, ya que nos llega a todos”, argumentó Rodríguez.

El escenario del peronismo es heterogéneo, ya que el Consejo Provincial del PJ había decidido retirar su sello, a favor de habilitar la participación de las líneas internas en las legislativas del 2 de junio. Algunas fuerzas internas como la liderada por la Liga de Intendentes, manifestó que avanzarían con candidatos propios.

Ayer, a través del comunicado que difundió a la prensa el partido Kolina Corrientes ratificó su participación en el frente electoral conformado por la línea interna del PJ, “17 de Octubre”, conducida por jefes comunales peronistas, junto con la Democracia Cristiana, Convocatoria Popular y De la Cultura y el Trabajo.

“Tanto por pertenencia ideológica y política, como por los años de historia política compartida con los espacios que conforman el frente, resulta para Kolina Corrientes el lugar de pertenencia natural, en el que la configuración del frente se lleva a cabo alrededor de una mesa de diálogo en el que todos los protagonistas generan acuerdos programáticos y electorales, con objetivos comunes e irrenunciables”, expresaron desde el sello.

En tanto, también se espera conocer el espacio que integrará el ex senador nacional y líder de Cambio Popular (Capo), Eugenio “Nito” Artaza, quien había acompañado a Espínola en la fórmula por la Gobernación en 2015. Actualmente, cuenta con un diputado en la Legislatura.