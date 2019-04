Corrientes se sumó a la campaña de concientización

Martes, 02 de abril de 2019

Medio centenar de personas se sumó ayer a la actividad organizada por el Centro Educativo Terapéutico “Puentes”. Con folletos, globos y remeras tomaron contacto con la gente para informar sobre la importancia de la detección temprana de los síntomas.







El Centro Educativo Terapéutico “Puentes” es una institución que cuenta con un número importante de personas autistas en la ciudad de Corrientes. En la tarde de ayer, directivos, profesionales, pacientes y padres se concentraron en la plaza Vera para realizar un acto de concientización.



Hoy se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El objetivo es generar acciones que motiven a reflexionar sobre dicho padecimiento, así como actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana. La invitación es también a trabajar para la inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes con algún Trastorno del Espectro Autista.

Ayer por la tarde, en el corazón de la plaza Vera, medio centenar de personas se concentraron para luego tomar contacto con la gente. En la oportunidad, se entregó folletería para informar sobre los principales síntomas del autismo.

Se estima que la prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista es del 1%. Es cinco veces más frecuente en varones que en niñas y aparece por igual en todas las clases sociales, culturas y razas. En general, las manifestaciones clínicas son tempranas y van haciéndose evidentes a medida que el niño se desarrolla.

El autismo es una condición que afecta el desarrollo de niños pequeños en las áreas de la comunicación, la interacción social y la conducta. Los síntomas pueden ser evidentes antes de los 18 meses. La presencia de los signos de alarma no indica que ese niño tiene autismo, sino que está necesitando ser orientado en su desarrollo.

Todos podemos colaborar con la detección temprana y el apoyo familiar oportuno.

La difusión de los signos precoces en la comunidad también puede ayudar: No expresa alegría a partir de los 6 meses. No comparte sonidos, sonrisas y otras expresiones faciales de manera reiterada a partir de los 9 meses.





Sobre el centro

Ana Saiach es una de las directoras del Centro Terapéutico Educativo “Puentes”. En comunicación con época, informó que la institución tiene ya una década en la ciudad.

“Actualmente, contamos con dos sedes, lo que nos obliga a brindar un servicio de excelencia por la demanda que tenemos”, mencionó la licencia en medio de las actividades que anoche se desarrollaban en el mencionado espacio público del centro capitalino.

“Puentes” es un centro que cuenta con niños que reciben atención especializada, cuyo 80 por ciento posee diagnóstico de TEA en diferentes grados: severo, leve y moderado.

“Como institución, buscamos brindar herramientas para que el chico se integre a la vida cotidiana, ya que es donde tiene más dificultades, por eso decidimos venir a la plaza para hacer concientización, si bien siempre decimos “Hablemos de Autismo”, cada año queremos ir un paso más allá. Por suerte, la gente se muestra interesada pero debemos tratar de que sea también en fechas por fuera del día del autismo”, dijo Saiach.

La especialista precisó que, para detectar esta patología, uno de los mecanismos es mirar a los ojos a los niños. Cuando el chico no puede fijar la mirada, es un síntoma de este mal. “Uno puede estar frente a un niño y no darse cuenta, porque, por lo general, algunos se expresan por medio del lenguaje y otros no, o lo van perdiendo. A nuestro Centro, generalmente, traen a los chicos bastante tarde, por eso, en los últimos tres años nos abocamos a trabajar con los jardines para que las docentes los detecten”, dijo.

“Podemos decir que, en la mayoría de los jardines, terminamos con un diagnóstico certero, por lo tanto, para nosotros es una gratificación cuando nos encontramos con docentes comprometidos”, apuntó. Por último, destacó que no cuentan con aportes estatales y que agradecen el respaldo de la comunidad.