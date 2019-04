Caá Catí se consagró campeón de la octava edición del Tekomundialito

Lunes, 01 de abril de 2019

En la superfinal, se impuso 3 a 1 por penales a Itatí, para así lograr el galardón máximo de la competencia, entre 40 equipos participantes. Tras la entrega de premios, el ministro Juan Carlos Alvarez destacó que "son todos campeones de la vida" y que el deporte "permite formarnos como personas y combatir los flagelos que amenazan a la juventud".









Con una multitud que colmó el predio ubicado sobre Costanera Sur, se bajó el telón de la Octava edición del Tekomundialito de fútbol, inserto en el gran cierre Provincial del Tekoverano.



El título de campeón se fue para Caá Catí, equipo que en la superfinal se impuso 3 a 1 por penales a Itatí, gallardo subcampeón, luego de haber empatado 2 a 2 en el tiempo reglamentario.



Fue un partido vibrante, acorde a una gran definición. Con domino repartido, el marcador reflejaba el 1 a 1 y las emociones surgieron a granel.



Primero, a través de la conquista de Hidalgo, que estableció el 2 a 1 para Caá Catí a dos minutos del cierre y luego, en una de las últimas jugadas, Pavón aprovechó una jugada de laboratorio para decretar el 2 a 2 y con el pitazo final del árbitro Ricardo Sánchez, todo se iba a resolver por la vía de los penales.



Y en dicha definición, los de Caá Catí estuvieron certeros, al convertir sus tres oportunidades, en tanto que Itatí se quedó con las ganas de campeonar y no pudo vulnerar en uno de sus envíos al golero Giménez, que también se vistió de héroe para el ganador.



Como era de esperarse, se desató el festejo de los campeones, que para acceder al logro tuvieron que trabajar y mucho y no en vano ser los mejores de una competencia que reunió a 40 equipos de 39 municipios, ya que Capital, que fue ganador de la edición pasada, presentó dos conjuntos.



Completando el podio, el tercer lugar del torneo le correspondió a la comuna de Juan Pujol y el cuarto a la de Ituzaingó.



También hubo premios institucionales y deportivos, dispuestos por la organización, entre ellos, mejor jugador: Facundo Meza (Caá Catí), mejor arquero: Cristian Giménez (Caá Catí), goleador del torneo: Martín Esquivel (Ituzaingó), jugador más correcto: Javier Anonis (Itatí) y equipo fair play: Tatacuá.



De esa manera se completó una nueva edición del Tekomundialito, que como se menciona más arriba puso en sana y noble competencia a 40 equipos, mas de 600 jugadores, 250 partidos a lo largo de tres jornadas en las 6 canchas especialmente acondicionadas y, sobre todo, la grata experiencia de confraternizar a través del deporte.



Presencias



La ceremonia de premiación fue encabezada por el ministro secretario general, Juan Carlos Alvarez, precursor y alma mater del programa Tekové Potí, acompañado por el intendente Eduardo Tassano, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, el coordinador general del Programa, Mauro Segovia e intendentes de distintas localidades.



Satisfacción y balance positivo



A manera de balance, el ministro Juan Carlos Alvarez dijo que el mismo es “positivo, año tras año nos vamos consolidando y muy satisfechos por el acompañamiento de miles de familias correntinas, de los intendentes y de todo el equipo de trabajo del Tekové”.



Asimismo, se mostró contento y feliz por estar transitando el octavo año consecutivo con este cierre provincial, junto a todas las “delegaciones en las que hemos estado a lo largo de la temporada de verano”.



Para Alvarez, lo más importante es que estos “jóvenes han intercambiado en estas jornadas vivencias, experiencias y haciendo amigos”.



Al seguir con sus conceptos, el funcionario, resaltó que el deporte es una política de estado del gobierno provincial” y que este programa conlleva “cultura, salud, recreación e inclusión social por excelencia. Llega a los correntinos y a todos los municipios, con el objetivo de fomentar una sociedad mejor.



En el plano deportivo, Alvarez comentó que si bien el premio máximo fue Caá Catí, “siempre decimos que acá todos son campeones de la vida”, siendo la apuesta al deporte no solo para mejorar la salud física y mental, sino que “permite formarnos como personas y combatir los flagelos que amenazan a la juventud”.



Y para cerrar, puso de relieve que el Tekoverano va camino a “convertirse en una Fiesta Nacional”, para lo cual, aseguró que las gestiones marchan viento en popa y se encuentran muy bien encaminadas.