Reactivación ferroviaria y puertos del Litoral impulsan exportación de madera correntina hacia China

Lunes, 01 de abril de 2019

Un barco con más de 30.000 toneladas de pino cultivado en nuestro suelo zarpará hoy desde el puerto entrerriano de Concepción rumbo al país oriental. Es el séptimo envío en seis meses. La reactivación del tren hasta Tapebicuá potenció la oportunidad. Valdés pedirá a la Nación que se recuperen más estaciones hasta Santo Tomé.





De la mano de empresas uruguayas y chilenas, parte hoy rumbo al país oriental el séptimo barco que se comercializa desde la región con ese destino en los últimos seis meses. En esta oportunidad, se trata de más de 30 mil toneladas de madera exclusivamente de Corrientes. El gobernador dialogó con los inversionistas en Tapebicuá, en el último tramo de su recorrida por la costa del Uruguay la semana pasada. Y se comprometió a llevar las inquietudes del sector a la Mesa Forestal Nacional, para apalancar las oportunidades que permitirán el crecimiento del negocio sobre territorio correntino. Además, invitó a los inversionistas a conocer el puerto de Lavalle, para impulsar la exportación de otras cuencas forestales de Corrientes.

Destacaron la reactivación de la línea Urquiza del Belgrano Cargas y la vinculación con puertos entrerrianos para el impulso a la actividad, una modalidad de comercialización que se potenció desde fines del año pasado y que promete crecer a la par de la generación de trabajo en suelo correntino.

A principio de marzo, el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos Schepens, explicó que el ferrocarril de carga “se reactiva producto del funcionamiento de los puertos". Destacó la importancia “de que un tren no se veía llegar a Ibicuy en más de 20 años”.

El paso por Corrientes de la formación del Belgrano Cargas Línea Urquiza -que cuenta con 25 vagones- permite ahora movilizar un volumen cada vez más grande de madera de nuestro suelo, una de las provincias con mayor cantidad de bosques implantados en el país.

El jueves pasado, luego de recorrer las futuras instalaciones del Parque Industrial de Paso de los Libres, el gobernador Gustavo Valdés visitó la estación de tren en Tapebicuá, donde además de observar de primera mano la operatoria intensa de carga de rollizos de pino en el ferrocarril, tomó contacto con los referentes de empresas que trabajan en la región y comprometió su respaldo de gestión para potenciar la actividad.

Allí, además de pedidos de modificaciones en el sistema impositivo de retenciones, los referentes empresariales apuntaron la oportunidad de contar con nuevas estaciones en condiciones de operación hacia el norte, con la mira puesta en Santo Tomé. Tras el último traslado, hoy zarpará desde el puerto de Concepción de Uruguay (Entre Ríos), el séptimo barco en los últimos seis meses rumbo a China, y será el primero que lo hace con el ciento por ciento de madera de Corrientes.



Aceitar la logística



La estación de tren de Tapebicuá se convirtió en los últimos meses en una planta de acopio de rollizos de pino, para ser transportados vía ferrocarril hacia puertos entrerrianos, y luego exportados a China. “Es un emprendimiento que está moviendo un volumen muy interesante de madera que no se comercializan en el mercado interno. El tamaño excede las necesidades de la industria correntina y eso abre un nicho para exportar”, explicó el Director de Recursos Forestales de la Provincia, Roberto Rojas.

El funcionario apuntó que se trata de un mercado “que consume mucha madera, millones de toneladas, y eso abre oportunidades para empresas que se dedican a la comercialización”. “Lo interesante de este tipo de emprendimientos es que comienza a aceitar el sistema de logística que tenemos, el movimiento de puertos, que se convierten en un puntapié de crecimiento para la provincia”, acentuó.

“El productor se beneficia con la venta en estos volúmenes, se genera mano de obra, pero además se fortalece la cadena”, explicó. Además, en todos “los países desarrollados en materia forestal se comienza el proceso con la venta de rollos. Corrientes aporta toda la materia prima en cantidades suficientes y luego se puede crecer hacia otra etapa: la de alcanzar un grado mayor de industrialización. Con la logística aceitada se puede proyectar a futuro”, enfatizó.



Sumar estaciones hacia el norte



“Nuestro fuerte es exportar madera argentina en forma de rollizos hacia China. Y Corrientes es donde se concentra el recurso maderero de este país. Comenzamos con una base forestal de Uruguay, luego hicimos envíos compartidos y ahora ya trabajamos el ciento por ciento con madera de Corrientes”, precisó Estéban Fernández, referente de la empresa Ursel, de capitales uruguayos, a cargo de la operatoria.

“Empezamos a desarrollar la operatoria el año pasado, cuando exportamos 19 barcos. Ahora completamos el sexto barco desde Argentina y comenzamos a trabajar en esta región desde noviembre pasado”, detalló.

Ahora, apuntan a cargar un convoy completo del tren – con unas 35 mil toneladas – que equivale a unos 1200 camiones. “Cargamos casi mil toneladas por día. Venimos mejorando la relación con el tren y creciendo en base a eso”, explicó el empresario.

Además de la empresa Massisa, su principal proveedor en la zona, compran madera a otras 10 empresas de la región. “Nuestro mayor interés es expandirnos hacia el norte, esperamos que se puedan seguir sumando estaciones, por lo menos hasta Santo Tomé”, destacó.

“La cantidad de madera de Corrientes es lo más interesante, proyectamos un negocio de 2 a 10 años en la zona, con un fuerte impacto de mano de obra”, anticipó.



Puertos, camiones y trenes



Tal como otros sectores productivos de la provincia con perfil exportador – como el arroz –, el sector forestal sostiene desde hace tiempo la necesidad de encadenar la logística para mejorar los costos y ganar competitividad a la hora de satisfacer necesidades del mercado mundial.

Con estas nuevas ventas concretadas desde noviembre pasado y un futuro que promete nuevas oportunidades, desde la empresa Massisa (de capitales chilenos radicados en Corrientes) destacaron el respaldo de la provincia hacia el sector.

“Hay excedente de madera que no se requiere en el mercado interno, que se comienza a exportar desde el año pasado”, indicó Roberto Galatea, gerente de la firma, quien aseguró que la oportunidad resurgió con la posibilidad de reactivar el ferrocarril. “Massisa cultiva unas 30 mil hectáreas cerca de Paso de los Libres y lleva más de 20 años abasteciendo a aserraderos e industrias de la zona”, recordó.

Desde la región, se despachan más de 100 camiones por día. “Con el ferrocarril se podrían sacar unas mil toneladas diarias, un volumen que con camiones sería imposible. El negocio a escala solo puede ser viable con trenes”, enfatizó.

“La madera se carga en puertos de Entre Ríos con destino final a China, donde el consumo de madera es enorme. La de pino gruesa se utiliza para la construcción y encofrados. Sale fresca, con un único tratamiento sanitario exigido por el comprador, que se hace en los puertos”, detalló Galatea al final.



Dólar alto y nuevos desafíos



Durante el encuentro con los empresarios, Valdés aprovechó para relevar las demandas del sector privado, que se centró principalmente en “mejorar la logística”. Además “el Gobernador se comprometió a plantear en la Mesa Forestal Nacional la inquietud respecto de las retenciones, que para los rollos de madera tiene la característica de cobrarse sobre valor FOV, y no sobre metro cúbico. Entonces genera un impuesto distorsivo, que representa el 50% del valor de la madera en retenciones”, sintetizó el director de Recursos Forestales, Roberto Rojas.

Para los empresarios, el contacto con Valdés “es uno de los apoyos más importantes que recibimos, vamos a seguir trabajando en conjunto para desarrollar la logística en toda la provincia”; enfatizó el representante de Ursel. En ese sentido, coincidieron en destacar que fue la suba del dólar desde septiembre pasado la que abrió la oportunidad de encontrar rentabilidad en este tipo de operatorias.

Al final, recordaron también el fuerte impacto local que surge a partir de potenciar la exportación. Se estima que más de 200 personas se involucran en el proceso de carga, sin contar con el trabajo de la reposición de bosques cultivados en la región.