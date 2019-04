Mañana no hay servicio de recolección de residuos Lunes, 01 de abril de 2019 El 1 de abril, asueto provincial al que adhirió la Municipalidad, la recolección de residuos domiciliarios se brindará normalmente; en tanto que el 2, feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, no habrá prestación del servicio.

En Defunciones, Tránsito, Guardia Urbana, Tribunal de Faltas y Caja Municipal habrá guardias, mientras que no se atenderá en el Centro Emisor de Licencias y otras oficinas administrativas, que volverán normalmente a la actividad el miércoles 3 de abril. Acor abrirá sus puertas normalmente el lunes mientras que el martes 2 permanecerá cerrado.



La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informa acerca del funcionamiento de los servicios y prestaciones por el fin de semana largo, ya que el 1 de abril es asueto provincial, al que adhirió la comuna capitalina, mientras que el 2 se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



Desde la Subsecretaría de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público del municipio se indicó que el lunes se prestará con normalidad la recolección de residuos en toda la ciudad, mientras que el martes no se realizará la prestación del servicio, por lo que se insta a los vecinos a no sacar la basura a la vía pública el 2 de abril.



El fin de semana largo están aseguradas las prestaciones que brindan las ambulancias del sistema de Emergencias, los trámites que se realizan en Defunciones, en la oficina ubicada en 25 de Mayo 1178, que atenderá con una guardia en el horario de 7 a 18, exclusivamente para inhumación y traslados a los cementerios San Juan Bautista y San Isidro, que permanecerán abiertos de 7 a 19; mientras que Tránsito y Guardia Urbana trabajará con personal de fines de semana y feriados.



La Caja Municipal de Préstamos abrirá sus puertas el 1 de abril, de 8 a 12 y de 16 a 20, para abonar el sueldo del mes de marzo a los agentes comunales incluidos en el primer tramo del cronograma de pagos, al igual que a los que revistan en el Plan Neike Chamigo.



En dicho horario también se podrá pagar el lunes multas por secuestros preventivos, mientras que el 2 de abril se brindará exclusivamente éste servicio, de 8 a 17. En tanto que el Tribunal de Faltas Municipal tendrá el lunes y martes una guardia que atenderá de 8 a 17, exclusivamente para trámites de secuestros preventivos.



Por su parte, el Centro Emisor de Licencias de Conducir, y las demás oficinas administrativas comunales estarán cerrados el lunes y martes, para volver a atender normalmente el miércoles 3 de abril. Mientras que la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), abrirá el lunes con horario y servicios habituales, mientras que el día martes 2 estará cerrado.







ADHESIÓN AL ASUETO DEL LUNES



En consonancia con el Gobierno Provincial, el Municipio adhirió, a través de la Resolución Nº 906, al Asueto Administrativo para éste lunes 1 de abril. Se estipula que la misma es de uso obligatorio, y solo podrá ser prorrogada por razones de servicio mediante disposición de las distintas áreas.