“Ratificamos el compromiso por seguir trabajando por la cultura de nuestra tierra”

Lunes, 01 de abril de 2019

Este domingo, los vecinos de la ciudad disfrutaron de eventos de grandísima convocatoria, como la Peña Oficial de la Ciudad, que celebró su primer aniversario con un reconocimiento a Mataco Lemos y con un cierre a puro zapateo con Juancito Güenaga, como también en el cierre del Tekoverano 2019, programa provincial que contó con un multitudinario público presente.





“Trabajamos por una ciudad de eventos y lo hacemos junto con el Gobierno de la Provincia, en todo lo turístico y lo cultural”, recalcó el intendente.



“Esta es una jornada muy especial. Esto nació como transitoria, pero queríamos que sea duradera y lo fue, y siguió todo el año con este sitio de chamamé para todos los vecinos. La Punta Tacuara ya está asociada al chamamé, al lado del río y siempre con todos los vecinos que asisten a la Peña”, indicó Eduardo Tassano desde el paseo costero, en el marco de una jornada a pura fiesta, al celebrarse el primer aniversario de la Peña Oficial de la Ciudad, propuesta que desde que surgió no ha parado de crecer, tanto en la convocatoria como en la calidad en cada una de las presentaciones. En la tarde-noche de este domingo, el intendente también participó del cierre del Tekoverano 2019, programa que pertenece al Tekové Potí, iniciativa del Gobierno de la Provincia que tuvo un cierre multitudinario en el predio ubicado en la Costanera Sur.



EL RECONOCIMIENTO A MATACO LEMOS

En la Peña Oficial, uno de los momentos más trascendentales fue el reconocimiento a Héctor "Mataco" Reyes Lemos, quien subió al escenario, brindó emotivas palabras y luego, junto al intendente, descubrió un cartel con el cual se bautizó con su nombre al escenario donde, domingo a domingo, jóvenes músicos emergentes como artistas consagrados comparten su chamamé para disfrute de los vecinos de la ciudad.

“Esta placa significa un reconocimiento del municipio a este ciudadano ilustre que es Mataco Lemos; y en segundo lugar, este escenario va a llevar su nombre, que eso es lo que queremos dejar para la comunidad”, dijo inicialmente Tassano, dirigiéndose a los cientos de vecinos que, mate y silleta en mano, acudieron al encuentro folclórico que ya se volvió una sana costumbre de cada domingo, en el paseo costero Punta Tacuara, a orillas del río Paraná.

En ese contexto, expresó “la satisfacción de este trabajo de la Peña Oficial, con Raúl Báez (director general de Expresiones Musicales Populares), que estuvo trabajando en eso, como toda la gente de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad, con el secretario Gustavo Lorenzo Brisco y todo el equipo”.

“Queríamos tener un lugar donde escuchar siempre chamamé en la ciudad, y que no sea algo transitorio, sino que se quede. Y comenzamos con esta peña, con expectativas, con muchos sueños, pero no sabíamos que al año íbamos a tener todo este selecto público escuchando y siguiendo el chamamé, defendiendo nuestra cultura y nuestras tradiciones”, valoró efusivamente el intendente, quien estuvo acompañado por los secretarios de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

No obstante ello, Tassano apuntó a más: “Estamos en deuda, porque queremos más lugares donde los turistas y los vecinos que quieran y pregonen el chamamé puedan venir y estar, además de esta peña, que ha sido un ejemplo”, señaló.

“Quiero ratificar nuestro compromiso por seguir trabajando por la cultura de nuestra tierra, por nuestros actores como Mataco, que le enseñó a bailar a un millón de correntinos y a gente de otras provincias. Y así seguiremos, en todas las actividades que estamos haciendo. Muchísimas gracias y vamos a seguir latiendo juntos”, finalizó Tassano.



“MUCHAS GRACIAS, CHAMIGO”

“La danza correntina va a seguir por mucho tiempo junto a estos grandes profesores. Les agradezco muchísimo a todos estos chicos que han seguido la danza y están en todos los municipios de Corrientes. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes, y a seguir bailando”, se despidió Mataco Lemos desde el escenario, que a partir de ahora ya lleva su nombre.

Seguidamente, Tassano y Lemos descubrieron juntos un cartel con el que se bautizó al escenario con el nombre “Mataco Lemos”, en reconocimiento a su prolífica y extensa trayectoria artística. “Estoy contentísimo, agradecidísimo y ahora sí, más que correntino”, dijo el artista, visiblemente emocionado, en un diálogo mantenido con Tassano al bajar del escenario. “Lo único que me queda decir es: muchas gracias, chamigo”, expresó Mataco, dirigiéndose al intendente.



JUANCITO GÜENAGA

Para finalizar una jornada emotiva y a puro chamamé, y gracias al aporte del Instituto de Cultura de la Provincia, el reconocido músico curuzucuateño Juancito Güenaga se hizo presente en Punta Tacuara y deleitó a los presentes con su fiel estilo tarragosero, que hizo levantar a la gente de sus sillas y bailar a puro suela y taco. Grandes y chicos se sumaron a la fiesta en el paseo costero, como cierre de oro de una jornada muy especial, al cumplirse el primer año de la Peña Oficial de la Ciudad.



TEKOVERANO 2019: UN CIERRE A TODA ORQUESTA

En la jornada del domingo, Tassano participó también del cierre de Tekoverano 2019, programa provincial que forma parte del Tekové Potí, que impulsa el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría General de la Gobernación.

“Estamos acompañando esta gran fiesta tradicional que reúne a las familias. Una propuesta deportiva y cultural, donde vienen equipos de fútbol de toda la provincia y que tiene variados atractivos. Es un programa que está muy metido en mi corazón, ya que estuve en el lanzamiento hace ocho años, en la cancha del Villa Raquel, en la capital correntina”, recordó el intendente.

“Estamos acompañando en este evento al gobernador Gustavo Valdés y al ministro Juan Carlos Álvarez, que es el organizador. Estamos muy felices y agradecidos de que esto se realice en la ciudad de Corrientes”, resaltó finalmente.