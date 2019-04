Roger Federer agrandó su leyenda y logró su título 101

Lunes, 01 de abril de 2019

Le ganó por un cómodo 6-1 y 6-4 a John Isner, que fue avasallado por el tenis fantástico del suizo.





Uno más y van... 101. Imparable e inoxidable, a los 37 años Roger Federer sigue cosechando títulos y escribiendo capítulos dorados a una carrera asombrosa. El suizo, que había llegado a la mítica centena de conquistas hace un mes en Dubai, sumó uno en el Masters 1.000 de Miami al derrotar por 6-1 y 6-4 al estadounidense John Isner y achicó la distancia que lo separa del récord de 109 que ostenta el estadounidense Jimmy Connors, máximo ganador de la historia.



Un tenis de altísimo nivel desplegó el ex número uno del mundo, que dominó claramente a Isner, campeón en 2018. Aunque vale aclarar que el norteamericano jugó con una molestia en el pie izquierdo que lo obligó a pedir la atención médica en el segundo parcial y terminó el partido parado en la cancha y con mucho dolor.



"Qué semana he tenido. ¡Estoy tan feliz en este momento! Es increíble. Jugué por primera vez acá en 1999 y acá estoy en 2019. Significa muchísimo para mí", comentó Federer ya con el trofeo en sus manos. Fue el cuarto para él en Miami -donde había ganado en 2005, 2006 y 2017- y el 28° en un Masters 1.000.



Así Roger cortó una racha de 17 meses sin festejos en esta categoría. El último había sido en octubre de 2017 cuando superó a Rafael Nadal en la final de Shanghai. Y además se acercó un poco más al español, que lidera la lista de más ganadores en Masters 1.000 con 33 trofeos, y a Djokovic, que está segundo con 32.​



El primer set fue un concierto del oriundo de Basilea, que quebró en tres oportunidades el potente y casi siempre indomable saque del norteamericano para adueñarse del parcial en apenas 25 minutos. "Fue un arranque de ensueño que me sirvió para relajar los nervios", reconoció Roger con el triunfo consumado.





El segundo set arrancó más parejo, pero a Isner se lo vio cada vez más incómodo por la molestia en su pie -"Empecé a sentir dolor en algún momento del primer parcial y fue cada vez peor", reconoció el gigante estadounidense- y esa lesión desdibujó el partido. Con su rival casi sin poder moverse, Federer quebró en el décimo game y después no tuvo problemas para sellar la victoria, la sexta ante Isner, con el que quedó 6-2 arriba en el historial.



Aunque el festejo fue con un poco de suspenso, porque en su segundo match point tuvo que pedir el Ojo de halcón para corroborar que la pelota de su rival había sido larga.



Entonces levantó los brazos y celebró un título que agranda aún más su leyenda. Un título que lo transforma en el único jugador con dos consagraciones en esta temporada: los 19 torneos previos a Miami habían tenido 19 campeones distintos. Y un título que le permitirá trepar de nuevo al cuarto escalón del ranking y le abre las puertas para volver a meterse en el top 3.



Es que con esos 1.000 puntos que se llevó por gritar campeón, desde este lunes quedará a apenas 450 de Alexander Zverev, número tres del mundo, justo en la previa de la gira de polvo de ladrillo europea en la que el suizo tiene todo por sumar y el alemán, mucho por defender.



Federer, que volverá a jugar en canchas lentas después de tres años, se presentará en el Masters 1.000 de Madrid y en Roland Garros, en los que cualquiera sean sus resultados, alimentará su ranking. En cambio, Zverev necesita muy buenas actuaciones para no arriesgarse a ceder terreno. En 2018, fue campeón en Munich y en Madrid; finalista en Roma, semifinalista en Montecarlo y llegó a cuartos en París, con lo que acumuló 2.570 puntos.



Escenario ideal para Roger, que a meses de cumplir 38 años -lo hará en agosto- sigue siendo protagonista en uno de los circuitos profesionales más exigentes del deporte mundial, un gusto que pocos atletas se pueden dar. En Miami volvió a demostrar que no por nada muchos lo consideran el más grande de la historia. Y que a pesar del paso del tiempo, tiene cuerda -y tenis- para rato.