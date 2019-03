Boca le ganó a Banfield y siguió con su racha

Domingo, 31 de marzo de 2019

El Xeneize se impuso 2 a 0 con goles de Wanchope Ábila y Pavón. El equipo de Alfaro sumó su quinto triunfo al hilo y aseguró un cupo en la Libertadores 2020.





Boca le ganó a Banfield 2 a 0 en la Bombonera, por la fecha 24 de la Superliga, con goles de Ramón Ábila y Cristian Pavón.



Con este resultado, el equipo de Gustavo Alfaro alcanzó la línea de los cincuenta puntos y se aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.





Boca se fue al entretiempo 1 a 0 arriba en el marcador. Pero el tanto de Wanchope Ábila debió haber sido anulado. Cuando parte el pase de Pavón, el centrodelantero estaba un metro en posición adelantada. El línea Ezequiel Brailovsky no lo advirtió.



En el complemento llegó el gol de Pavón. A los once minutos, el delantero que volvía esta noche luego de un mes de inactividad, puso el 2 a 0. El 7 no convertía desde enero, cuando le anotó a San Martín de San Juan en condición de visitante.



El equipo de Alfaro vuelve a jugar el martes, por Copa Libertadores, ante Atlético Paranaense en Brasil. En ese partido serán titulares Nahitan Nández, Darío Benedetto, Sebastián Villa y Emanuel Reynoso, cuatro futbolistas que el DT decidió preservar este viernes.