Condenaron a un ex funcionario por la caída de una rama que mató a una adolescente Viernes, 29 de marzo de 2019 Marcelo Caramelli era director de Espacios Públicos de Bahía Blanca y recibió una pena de cinco años de prisión. Ya tenía una sentencia por coima y extorsión.



La jueza Maria Laura Pinto opinó como el fiscal y el abogado de la querella sobre la responsabilidad en la caída del árbol que hace 5 años mató a una chica de 15. Accedió a los pedidos de ambos para condenar a Marcelo Caramelli a 5 años de cárcel, por omisión de tareas inherentes al cargo. En 2017, el ex director de Espacios Públicos del municipio de Bahía Blanca ya había recibido una pena de 7 años por coima y extorsión a un comerciante del mismo parque donde ocurrió la tragedia.



En la resolución, dada a conocer esta viernes por la tarde, la magistrada correccional también impuso una inhabilitación y multa al ex secretario de Agencia Urbana Marcelo Lenzi, tal como habían solicitado las partes acusatorias. En su despacho, el funcionario tuvo desde fines de 2013 un informe de expertos del municipio que daba cuenta de la mortandad de varios árboles que seguían de pie en el parque de Mayo. Y no dispuso medidas de prevención. La madrugada del 5 de marzo de 2014, la rama de un pino cayó sobre Daiana Herlein y la mató en el acto. Un amigo que iba con ella se salvó de milagro, al pasar por un sendero junto a una escuela, cuyos directivos también habían denunciado el estado de los árboles.



El juicio había comenzado el lunes 11 con tres acusados. Oscar Abraham reemplazó a Caramelli en enero de 2014 en Espacios Públicos. No tuvo acceso al informe que tenía Lenzi sobre los árboles podridos y a punto de caerse que había en el parque. Tampoco a otro relevamiento, ingresado por la Secretaría Privada de la Intendencia antes de la tragedia, que daba cuenta de la gravedad del estado de unos 500 ejemplares. Ni la fiscalía ni la querella acusaron a Abraham, por lo que la jueza Pinto ya lo había sobreseído al final del debate. Luego de la muerte de Daiana, Abraham concurrió a su velorio, tras lo cual fue echado del cargo.



"Estamos conformes con el fallo porque eran las penas que habíamos solicitado", dijo a Clarín el fiscal Gustavo Zorzano. Pidió esperar a conocer en detalle los argumentos de la jueza para analizar en profundidad el fallo y determinar si existe margen para avanzar en la responsabilidad de otros funcionarios municipales de entonces. Los padres de Daiana pretenden que también respondan por el caso de su hija dos ex titulares de Obras Públicas y un secretario privado del intendente Gustavo Bevilacqua, hoy diputado nacional por el Frente Renovador.



"Ganamos una batalla y ahora vamos a seguir adelante", dijo Lorena Zerneri, mamá de Daiana, tras conocerse el fallo. Aunque se quejó por los límites que la actual legislación impone a los jueces a la hora de analizar casos fatales como el que les tocó vivir, la mujer concedió que la pena aplicada a ambos ex funcionarios "era la que correspondía, la máxima". Junto a su marido Alejandro realizaron manifestaciones callejeras, exposiciones ante el Concejo Deliberante e impulsaron una causa previa que terminó en condena para Caramelli.





Fue cuando presentaron ante la Justicia un video donde el ex director de Espacios Públicos de los gobiernos de Cristian Breitenstein y Bevilacqua exigía el pago de una coima a un comerciante que tenía la concesión de un carrito en el interior del parque de Mayo. Por el caso, Caramelli recibió a fines de 2017 una condena a 7 años de cárcel por los delitos de cohecho y extorsión. Debido a un estado de diabetes avanzado que padece, el ex funcionario, que este viernes no se presentó en el juzgado, logró el año pasado el beneficio del arresto domiciliario. Tras el nuevo fallo condenatorio que implica la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, la jueza ordenó su detención. En el caso de Lenzi, deberá pagar una multa de $ 12.000.