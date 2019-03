Policías logran evitar que una mujer se quite la vida Viernes, 29 de marzo de 2019 Un Policía logró evitar que una mujer de 51 años se quite la vida en su domicilio del barrio San Gerónimo. Fue asistida y reanimada rápidamente.



Ayer en el barrio San Gerónimo alrededor de las 23:45, efectivos policiales de la Comisaría 16 reciben el llamado de una mujer diciendo que su amiga le enviaba mensajes despidiéndose porque iba a quitarse la vida.



Inmediatamente van hacia el domicilio de la mujer que enviaba los mensajes a su amiga, al no ser atendidos uno de ellos salta el muro y se dirige al galpón de la casa y encuentra a la mujer colgada . Logra bajarla y hacerle práctica de RCP, rápidamente pidieron presencia del 107, que a los pocos minutos llegó al lugar y lograron estabilizar a la mujer.