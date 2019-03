Valdés y Peña llamaron a “pensar en grande” para la transformación de Corrientes

Viernes, 29 de marzo de 2019

En un colmado Salón Amarillo, el mandatario y el jefe de gabinete de ministros de Nación, encabezaron hoy el acto de entrega de premios a ganadores del Concurso Nacional de Ideas del Proyecto de Desarrollo Costero de la Ciudad de Corrientes, cuya entidad promotora es la Agencia de Administración de Bienes del Estado.



En la oportunidad, ambos resaltaron el trabajo articulado Nación – Provincia – Municipio, destacando el avance de obras millonarias y fundamentales para mejorar la calidad de vida de los correntinos. Coincidieron en la necesidad de “pensar en grande” para transformar a Corrientes.











Luego de recorrer como estaba programado las obras de la Autovía sobre Ruta Nacional 12 y las del Centro Administrativo en el Barrio San Benito, el gobernador Gustavo Valdés y el jefe de gabinete de Nación, Marcos Peña, encabezaron en el Salón Amarillo el Acto de entrega de premios y presentación del Concurso Nacional de Ideas del Proyecto de Desarrollo Costero de la Ciudad de Corrientes, cuya entidad promotora es la Agencia de Administración de Bienes del Estado.







Fueron acompañados en la oportunidad por el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano y el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, además de ministros, secretarios y subsecretarios del ejecutivo provincial, interventores de entes autárquicos, legisladores nacionales y provinciales, demás autoridades comunales y del concejo deliberante, la gerente Regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, el secretario de Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen, directores de organismos provinciales, ganadores del Concurso Nacional, profesionales de la Sociedad de Arquitectos, del Consejo de Ingeniería de Corrientes y de Agrimensores, representantes de cámaras empresarias y de la construcción.







Cabe mencionarse que a través del Proyecto Costero, Nación y Provincia proyectan generar un desarrollo urbanístico capaz de promover inversión privada que impacte en la economía local, logrando que los espacios públicos aporten valor a la Costanera correntina, integrando al río a lo largo de toda la ciudad, generando espacios recreativos, culturales y turísticos, reconociendo al Río Paraná como núcleo vital, resultando el agua el recurso natural más importante de la ciudad y la provincia.







El gobernador Valdés, al dirigirse a los presentes, dijo en primer lugar que “anteriormente, la ciudad fue planificada ejecutada y construida sin una coordinación y esos tiempos han cambiado felizmente”.







Mencionó que con Marcos Peña “estuvimos recorriendo una obra largamente anhelada, que se le prometió a los correntinos, pero que nunca se concretó: la de la Autovía de Corrientes, con una inversión en esta primera etapa de 1.300 millones de pesos que nos va a permitir una ruta de ingreso y travesía a la ciudad Capital".







A la vez que subrayó Valdés que junto a Nación “ejecutamos obras que no son populistas, sino primordiales”, entre ellas del plan pluvial que por “primera vez en la historia va a permitir que el agua escurra sin inconvenientes, dejando atrás los problemas del pasado”, asegurando que para llevarlas adelante se invierten alrededor de 1.500 millones de pesos, además de obras que se realizan en la actual Avenida Romero.







Luego, dijo con tono firme que cuando asumió, “hubo gente que me decía que era imposible construir en Corrientes un Parque Industrial” y refutando esa idea, señaló que “ahí están los terrenos en Santa Catalina y con el intendente Eduardo Tassano tomamos la decisión de avanzar en ello y lo estamos haciendo juntos”.







Al proseguir con sus conceptos y en el marco de las obras que son esenciales para Corrientes, expresó que “estamos encaminados en hacer una ciudad más moderna y pujante" y se refirió a la construcción de un nuevo Puerto que estará ubicado en la zona de El Sombrero, para lo cual la semana próxima “recibiremos el respectivo proyecto para poder avanzar sobre una obra que es fundamental para la navegabilidad y lo estratégico y dinámico que debe ser nuestro Puerto”.







Y no pasó por alto el traslado de la vieja Unidad Penal 1, ubicada en la Costanera, a un moderno establecimiento carcelario en San Cayetano, que demanda una inversión de más de mil millones de pesos, lugar que será acorde a los tiempos que corren en materia penitenciaria.







Por otra parte, dijo que la megaobra del Centro Administrativo en donde funcionarán dependencias del Instituto de Previsión Social, Instituto de Obra Social de Corrientes y Banco de Corrientes, “marchan a un ritmo notable, superando el 75 por ciento de avance”.







Valdés manifestó que “sabemos que estamos transitando tiempos difíciles, pero no vamos a bajar los brazos” y con Nación proyectamos muchísimas obras más para la provincia, abriendo una puerta a que cuando la situación económica se estabilice “vamos a reactivar el proyecto de construcción del segundo Puente Chaco – Corrientes, tal cual nos hemos comprometido”, cerró.







Marcos Peña







Tras agradecer la bienvenida a Corrientes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, primeramente recordó que “ni bien asumimos, junto al presidente Mauricio Macri nos comprometimos a dar vuelta la situación de discriminación del anterior gobierno con la que se sometió a Corrientes, tan solo por pensar distinto, denotando una falta de respeto hacia todos los correntinos”.







“Y nos propusimos a seguir trabajando juntos por un futuro mejor y es lo que estamos haciendo, en estos poco más de tres años de gestión hay más de 250 obras en Corrientes, con una inversión del orden de los 18 mil millones de pesos. La Nación estaba en deuda con Corrientes y empezamos a saldar esa verdadera injusticia”, aseveró Peña.







Seguidamente valoró el compromiso con Provincia y Municipio de “trabajar en equipo y transformar la realidad y seguir pensando en grande, para el futuro de Corrientes”.







A lo que acotó: “creo firmemente que luego de muchos años como país de tomar atajos, nos estamos integrando a nuestros países vecinos y al mundo y estamos convencidos que es el camino para salir adelante”.







“Junto al gobernador recorrimos las obras de la Autovía y del Centro Administrativo, viendo como avanzan y como los correntinos ponen ladrillo tras ladrillo para apostar a un futuro mejor”, remarcó Peña.







Asimismo, aseguró que está previsto que para el mes de agosto se inaugure el paso Ituzaingó – Ayolas, “una de las cuestiones que estaban pendientes y que con el gobernador Valdés y el presidente Macri entendimos que es fundamental habilitar ese paso para llevar crecimiento y progreso entre ambos países”.







También se dio tiempo para mencionar la fuerte apuesta e impulso que Nación le viene dando a Parque Nacional Iberá “es una de las preocupaciones constantes de este gobierno, apoyar el desarrollo de ese enorme polo turístico para todos los argentinos y el turismo internacional y que Corrientes se proyecte al mundo”.







“Queda mucho por hacer, estamos convencidos que este es el rumbo y vamos a seguir acompañando con obras y gestión el esfuerzo de los correntinos”, concluyó Peña.







Intendente Tassano







Tras dar la bienvenida a Marcos Peña a nuestra ciudad, que se apresta a celebrar sus 431 años fundacionales, el intendente Eduardeo Tassano valoró la decisión del gobierno nacional y provincial para que “estos terrenos puedan ser disfrutados por los correntinos, con una mirada claramente federal y que va a representar una gran transformación de la ciudad”.







“Como municipio tenemos el desafío de coordinar una planificación urbana, con ejes como la realización de una nueva centralidad para la ciudad, el desarrollo de Santa Catalina con un fuerte impulso del Parque Industrial y otros, que generan un desarrollo impensado”, enfatizó y finalizó destacando que “estamos poniendo piedras fundamentales para el desarrollo y el impulso de Corrientes.







Ganadores del Concurso







El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, fue el encargado de mencionar a los tres ganadores del Nacional del Concurso Nacional de Ideas del Proyecto de Desarrollo Costero de la Ciudad de Corrientes y ofrecer mediante un power point cuales fueron los criterios de selección, como se conformó el jurado y otros detalles del mismo.







Entre 25 propuestas presentadas, los ganadores del primer premio fueron los arquitectos Roberto Converti, Fabio De Marco, Alfredo Bury y Marcelo Mayer, según lo anunciado oportunamente por la Sociedad de Arquitectos de Corrientes.







En tanto, los arquitectos Malena Pérez y Leandro Daniel Rossos se quedaron con el segundo premio y el tercer lugar les correspondió a las arquitectas Julieta Repetto y Lorena Cesira Sánchez.







Los integrantes del jurado del concurso de referencia fueron: Dr. Ramón María Lanús, presidente de la AABE, Arq. Juan Ramón Guidura, en representación de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos -FADEA-, Arq. María Luz Cubilla, presidente de la Asociación Paraguaya de Arquitectos -APAR- en representación de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos -FPAA-, y Arq. Mederico Faivre, de la Sociedad Central de Arquitectos -SCA-







También fueron elegidos por el Arq. Miguel Ángel Barreto, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU, de la UNNE, en representación de la Sociedad de Arquitectos de Corrientes -SAC-, Arq. Sara Elena Braillard Poccard, en representación del Consejo Profesional de la Ingeniería Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes, Arq. Gustavo Tripaldi, en representación del Plan Belgrano, Arq. Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura, en representación del Gobierno la Provincia de Corrientes, Arq. Florencia Aguilar, directora de la Dirección de Desarrollo Urbano y Territorial, por la AABE, Ing. María Alejandra Wichmann, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y Arq. Andrea Paladín, por el Ministerio del interior y obras públicas de la Nación.







El primer premio también contó con la colaboración de los arquitectos Ezequiel Martínez, Camila S. Moser, Octavio Luqui, Martina Miroli Peña, Gabriel Antón, Marcela Castellano, Margarita Kwon, María Fernanda Sosa, Jimena García Huidogro, Ana Paula Gallucci, Manuel Vemhaus Held y Sandra Torres, de la Licenciada Micaela Converti, de Juan Ignacio Sosa y de Nicolás Pedretti. Y el tercero con la asesoría de las arquitectas Laura Inés Alcalá y Arq. Silvina López y la colaboración del arquitecto Mario Rubén Rivas, y de Stella Maris Escalante y José María Novo.







El concurso fue auspiciado por el gobierno nacional, en este caso para definir un proyecto urbano integral en una superficie total de 18 hectáreas en el distrito costero de Corrientes.







El concurso estuvo comprendido por los siguientes predios: el “Puerto de Corrientes” integrado por los predios “Vías Navegables”, de titularidad del Estado Nacional, y “Puerto” cuya titularidad es de la Provincia de Corrientes; el predio “Regimiento”, actual Regimiento de Infantería Nº 9, de titularidad del Estado Nacional; y el predio “Penitenciaría” actual Servicio Penitenciario Penal Nº1, con titularidad de la Provincia de Corrientes.







Se trató de una iniciativa conjunta entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Municipalidad de Corrientes y la Provincia de Corrientes, Plan Belgrano y el Ministerio del Interior para promover la recuperación de estos predios mediante operaciones de urbanización, regeneración urbana, densificación y sistematización integral del espacio público y revalorización de la costa. El concurso estuvo organizado por la Sociedad de Arquitectos de Corrientes y también fue promocionado por FADEA.







Según se informó, a través de esta iniciativa se intenta dar relevancia a la reconfiguración urbana de todo el distrito costero, de eliminar las barreras físicas que hoy impiden el acceso a la costa, de resignificar la relación de la ciudad con su barranca, conectar sus parques existentes, generar una nueva oferta habitacional y proponer usos comerciales, residenciales, recreativos y turísticos.







Las primeras intervenciones en la costanera, en el marco del Plan Costero, comenzarán a realizarse en pocos meses.







En una primera instancia se trabajará sobre los predios del ex Barrio Militar -que fue puesto a la venta por la Nación-, y el ex Regimiento Nº 9, aunque también se esperan avances en los predios de Vías Navegables y Vialidad Nacional.







En tanto, se avanza con el Plan Maestro y la realización de los estudios de impacto ambiental. El proyecto contempla una intervención total de 111 hectáreas.







Encuentro previo



Poco antes del acto desarrollado en el Salón Amarillo, Valdés recibió en su despacho a Marcos Peña y Carlos Vignolo, en un encuentro de carácter protocolar que también sirvió para dialogar sobre la marcha del Plan Belgrano en la provincia.