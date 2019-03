"No podemos esconder la pobreza abajo de la alfombra" Viernes, 29 de marzo de 2019 Tras el informe del INDEC el gobernador de Corrientes habló de la pobreza en la provincia. "Necesitamos combatirla", comentó en un acto partidario de la UCR en el Sindicato de Panaderos. Y reconoció que la "única forma de hacerlo es con desarrollo"

Gustavo Valdés participó anoche de un acto partidario de la UCR en Capital. En ese marco, cerró la noche con un discurso que tuvo entre sus apartados el tema de la pobreza en la provincia.



"Hoy venimos a plantearle a la sociedad que necesitamos varias cosas. Necesitamos combatir la pobreza, pero hacerlo en serio", enfatizó Valdés.



"No nos tenemos que andar mintiendo con algunos numeritos ni esconder la pobreza abajo de la alfombra", apuntó.





"Nosotros decimos que tenemos que combartir la pobreza porque la tenemos y la única forma de combatirla es generando riqueza", destacó.



"Desde el primer momento que me hice cargo del Ejecutivo Provincial hablamos de la pobreza. La única forma de combatirla es con desarrollo", asestó.