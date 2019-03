Boca recibe a Banfield desde las 21:10

Viernes, 29 de marzo de 2019

Los de Alfaro buscan asegurarse su plaza a la Copa Libertadores 2020. Los de Crespo van por el gran golpe.





Con un equipo sin confirmar, con el objetivo de ganar para asegurarse un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 (solo los primeros tres de la Superliga acceden a esa instancia) y con futbolistas que llegaron sobre la hora de sus participaciones en los amistosos de la fecha FIFA, Boca recibirá este viernes a Banfield en la Bombonera. Un encuentro que puede volvérsele peligroso si los de Hernán Crespo muestran el protagonismo que ya han tenido ante River hace unas semanas.





Por eso Gustavo Alfaro apostará por la defensa titular e inamovible: Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas. Ellos le dieron la estabilidad que pretende para su última línea. Esos apellidos empiezan a salir de memoria y salvo algún imprevisto también estarán en Brasil, en la semana, en el juego frente a Atlético Paranaense.



En el medio empiezan las dudas. Sin un reemplazante natural, Iván Marcone volverá a ser titular (solo jugó 120 segundos en la gira con la Selección), pero a su lado no está claro si lo acompañará Nandez (llegó desde China) o si aparecerá Jorman Campuzano. También podría incluir ahí a Bebelo Reynoso y armar un “doble cinco” de lo más ofensivo del último tiempo.



Arriba, el panorama se aclara. Con Cristian Pavón recuperado y con Sebastián Villa agotado por una travesía por Japón con su selección (retornó al país el jueves al mediodía), el carril derecho parece tener reservado el lugar para Kichán, quien retornará después de una lesión que lo alejó tres semanas. Será el inicio de un retorno que el técnico pretende aprovechar para potenciar a un jugador que puede ser clave en lo que se viene. Igual, Alfaro avisó que “si Cristian es titular no creo que complete los 90 minutos ni que inicie el juego por la Copa”.



Con Wanchope Ábila con un pie de ventaja sobre Darío Benedetto (sería preservado para jugar en Brasil), los acompañantes de ataque tienen en duda a Mauro Zárate y no a Carlos Tevez. ¿El motivo? El DT advirtió que Carlitos está capacitado para jugar los dos encuentros y por eso podría relegar al banco al ex Vélez ante Banfield y darle la titularidad contra Atlético Paranaense. ¿Y juntarlos? Para eso debería salir Reynoso o bien colocarlo como mediocampista. Con un rival que propone vértigo puede ser un problema.



El Banfield de Hernán Crespo lleva tres sin ganar y suma apenas 28 puntos. Seguirá en el arco Facundo Cambeses, relegando nuevamente a Iván Mauricio Arboleda, de flojo debut en el seleccionado colombiano. Además, tendrá tres cambios: dos en la defensa, Jorge Rodríguez por Alexis Maldonado y Claudio Bravo por Adrián Spörle, y otro en el medio, Jesús Dátolo por Nicolás Bertolo, baja por un traumatismo en el muslo derecho.



Se enfrentarán desde las 21.10 en la Bombonera, con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisado por FOX Sports Premium.



Volverá a jugarse un preliminar de Reserva en la Bombonera luego de casi tres años. La última vez fue el 25 de septiembre de 2016, cuando Quilmes superó 2-1 a Boca. Lisandro Magallán, Nahuel Molina Lucero, Pedro Silva Torrejón (el autor del gol), Julián Chicco, Facundo Colidio, Gonzalo Castellani, Nazareno Solís y el arquero Axel Werner estuvieron entre los titulares xeneizes y Agustín Almendra (reemplazó luego a Alexis Messidoro) entre los suplentes.