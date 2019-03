Era testigo clave de una muerte dudosa y apareció mutilada en un descampado

Jueves, 28 de marzo de 2019

Estaba desnuda y sin cuero cabelludo. Investigan si sufrió una sobredosis y fue atacada por perros.





Un hombre apareció muerto y la última persona que lo vio con vida fue descubierta un día después mutilada en un descampado de la localidad de Virreyes. Primero se pensó en un doble crimen vinculado a las drogas, pero con el correr de las horas todo cambió. Aunque las dudas sobre ambos casos son muchas todavía, sólo la autopsia a los dos cuerpos revelarán lo sucedido. ¿Crimen o sobredosis?



María Luján Bravo, de 22 años, fue la última persona que había visto con vida a Francisco Luis Sánchez (56), un cartonero que fue hallado muerto en su casa de San Fernando el miércoles y con quien ella compartía una relación sentimental. Ambos tendrían problemas de adicción, según informaron fuentes del caso.



Los familiares de Sánchez sospechaban de la chica. Unas 24 horas después, María Luján apareció muerta en un descampado.



Las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo de Bravo hacían suponer que la habían matado. El vecino de Virreyes que llamó al 911 habló de un cuerpo desnudo y sin cuero cabelludo tirado en un descampado cercano a las vías del tren y a un arroyo, en el cruce de Málaga y Malvinas Argentinas, de la localidad de Virreyes.



Cuando los investigadores llegaron a la escena sospecharon de un homicidio. Fue la médica legista, la que tuvo que suspender la autopsia de Sánchez para ir hasta la escena del crimen de Bravo, quien despejó todas las dudas.



“El desgarro en el cuero cabelludo y en la ropa fue producto de los perros de la zona. No tiene signos de haber sido golpeada, lo único que no pudo determinar en el lugar es si la ahorcaron”, le confiaron a Clarín fuentes de la investigación.



Los investigadores sospechan que pudo haber muerto por el consumo de drogas, de la misma manera que manejan esa hipótesis en el caso de Sánchez.



“Los dos tomaban cualquier cosa desde hace muchos años. Es muy probable que hayan consumido lo mismo ambos y por eso las muertes se dieron tan seguidas”, indicaron las fuentes, dentro de lo que es la hipótesis menos violenta en ambos casos.





En la vereda de enfrente, las dudas sobre dos crímenes vinculados no es dejada de lado, todavía. A Bravo la buscaba la Justicia para tomarle declaración sobre la muerte de Sánchez, ya que había sido la última en verlo con vida.



Los familiares del cartonero la señalaban como sospechosa, pero al igual que el cuerpo de Bravo, el cadáver de Sánchez no presentara signos de violencia.



Así, sólo las autopsias a ambos cuerpos despejaran esas dudas y el informe toxicológico será clave. Las pericias, por lo pronto, parecen indicar que no hubo violencia en ambas muertes.