Gallardo: el reclamo de Boca en el TAS, la estatua, su hijo y el equipo ante Talleres

Jueves, 28 de marzo de 2019

El entrenador de River dio una conferencia de prensa antes del choque de este sábado por la Superliga.





En la conferencia de prensa antes del partido frente a Talleres, Marcelo Gallardo abordó temas que rodean a River en este final de la Superliga y que lo tienen en la lucha por un lugar de clasificación para la Copa Libertadores de 2020. Entre el humor, la sorpresa y la información sobre el futuro inmediato, pasaron las frases más importantes de este jueves.





El reclamo de Boca

Ante la consulta de un periodista sobre cómo tomaba el reclamo de Boca ante el TAS que sigue su curso (NdR: con una búsqueda de resarcimiento económico por sobre lo deportivo), Gallardo intentó una humorada que pareció guionada: "¿Cómo vivo el reclamo de Boca en cuanto al TAS? EsTÁS igual que hace tres meses... Quise hacer un chiste porque me parece gracioso". No hizo otra referencia al tema.



La estatua que se viene

​"No tengo palabras para semejante reconocimiento. Sé el significado que tiene y hoy me podrían salir un montón de palabras, pero no me salen. Ojalá en ese momento pueda decirlas", expresó el Muñeco en relación al homenaje que le harán los hinchas, quienes pondrán puntos para recolectar llaves y realizar la estatua del técnico. Estará junto a la de Ángel Labruna.







La recuperación de Quintero

​“A Juanfer se lo ve mejor en las redes sociales... (risas). Está con buena energía. Uno tiene que estar preparado para encarar una recuperación de la mejor forma posible, estar fuerte mentalmente para que eso genere un efecto positivo. Lo fui a visitar a la clínica. Él y su entorno están bien y nosotros vamos a estar acompañándolo", resaltó el entrenador, quien recibió la visita al entrenamiento del colombiano, a quien se lo observó sin muletas. A Juanfer le esperan al menos seis meses de rehabilitación.







La situación de su hijo

​Con Milton Casco lesionado y sin Fabrizio Angileri habilitado para poder jugar por la Superliga (sí lo será para disputar la Copa de la Superliga y la Copa Argentina), el técnico respondió con incomodidad sobre la situación del lateral izquierdo que integra el plantel: "Pienso en Nahuel Gallardo, no pienso en mi hijo. Lo evalúo como un jugador más que está a disposición y en condiciones de jugar cuando lo considere".



El choque del sábado

El Muñeco aclaró que "Luciano Lollo es parte del plantel y está trabajando para demostrar que puede jugar, pero siendo honestos él no viene teniendo competencia oficial como para evaluarlo y no quiero poner a un jugador que no tiene ritmo de competencia”. También adelantó: "El partido ante Talleres va a ser atractivo, con dos equipos que siempre proponen jugar, y que encuentra al rival con aspiraciones de entrar a la Copa Sudamericana y nosotros a la Libertadores".



En cuanto al once para enfrentar a Talleres, no lo confirmó pero advirtió que aguardará por Gonzalo Montiel (participó de la gira con la Selección Argentina). Y agregó: "Jugar con tres puntas nos obliga a ser más directos. Hay partidos que requieren que tomemos ese rol protagónico desde el juego, pero evalúo las alternativas que tengo".