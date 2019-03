"Pipita" Higuaín puso fin a su ciclo en la Selección

Jueves, 28 de marzo de 2019

Gonzalo Higuaín refleja una mezcla de sensaciones. Hay algo de fastidio por las críticas acumuladas, hay también alivio por dejar a un lado la mochila de las presiones y hay una sentencia que le permite hablar a fondo: "La Selección para mí ya está", dice con total seguridad.





"Duele cuando dicen que esta generación fracasó y no logró el objetivo. Sí, es verdad, no logramos el objetivo. Pero, ¿fracasar? Me parece una palabra enorme. Si llegamos a tres finales, no se nos dio. Llegar a tres finales no es fracasar. Entonces el que soñaba de chiquito con jugar a la pelota y no pudo, ¿también fracasó? Es una palabra enorme, pero bueno, total el que la dice no lo sufre", relató el goleador del Chelsea en una entrevista con el programa 90 minutos (Fox Sports).



Saca pecho, el Pipita. Destaca que jugó en el más alto nivel en las tres mejores ligas del mundo (Italia, España, Inglaterra) y que dio todo con la camiseta argentina. Ocupa el sexto escalón en la tabla de goleadores de todos los tiempos, con 31 tantos, detrás de Messi (65), Batistuta (54), Agüero (39), Crespo (35) y Maradona (34).



Dice que ahora es momento de disfrutar y que su familia fue "la que más sufrió" por los cuestionamientos constantes. Por los memes que se multiplicaban en las redes sociales. Por esas chances de gol que pudieron haberlo subido al pedestal de los mejores delanteros de la historia de la Selección y lo terminaron destinando al centro de los destratos.



Mientras tanto, iba mudando sus goles de Real Madrid a Napoli, después a Juventus, también al Milan y ahora al Chelsea. Ahora, con 31 años y después de haber jugado tres Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) para la Argentina su cabeza prefiere enfocarse en otras cuestiones.



"Quiero disfrutar de mi familia, de mí. Y para alegría de muchos mi ciclo ya está. Ahora lo vivo desde afuera, ahora estoy disfrutando de mi vida, de mi familia, de esta ciudad, de mi hija y espero que a la Selección le vaya de la mejor manera", remarcó el delantero.



También aclaró que tuvo un contacto con Lionel Scaloni, a quien le dio su punto de vista y le aclaró que no lo tenga en cuenta a futuro.



"No es fácil que te digan 'este pibe no sirve más, este pibe es un fracasado, este pibe no puede jugar'... Eso es herir. La crítica constructiva y que te quiere hacer crecer la comparto. Pero hay críticas que no son futbolísticas. Que son para defenestrar, para hacer sentir mal al otro. Lo que busca es desarmar. Eso es una locura", insistió el Pipita.



¿Y qué le faltó a la Selección para consagrarse en las finales?



"Es difícil responder eso porque lo único que puedo decir es que faltó hacer un gol más que el rival. Fue eso. Las situaciones las tuvimos y lamentablemente las tuve yo. Por eso también al que más le caen los dardos es a mí. Pero nadie se pone a valorar el proceso para llegar a esas finales. Después de los palazos que recibíamos volvimos a jugar otra final. Es difícil, eh", advirtió.



De esta manera Higuaín anuncia su despedida de la Selección, algo que ya habían confirmado tras el Mundial de Rusia Javier Mascherano y Lucas Biglia.