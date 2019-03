Fue denunciado por violencia de género y la universidad lo suspendió por 10 años

Jueves, 28 de marzo de 2019

Cursaba psicología en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Fue acusado por varias alumnas y tiene un causa fuera del ámbito educativo.







Un estudiante de psicología de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral con sede en Río Gallegos fue suspendido por 10 años, término en los que no podrá concurrir a esa casa de estudios. La suspensión se produjo por haber sido denunciado en varias oportunidades por violencia de género.



El sancionado es Fernando Alberti. "El 8 de marzo se presentó el 'Protocolo de Actuación Institucional ante Situaciones de Violencia de Género hacia las Mujeres y la Comunidad LGBT', y se votó por la suspensión del alumno mediante la aplicación del artículo 124 del reglamento de alumnos”, señala un comunicado de los estudiantes de la institución.



El estudiante de psicología ya había sido escrachado en redes sociales. La sanción se conoció luego de que un grupo de alumnas de la carrera firmara una dura nota dando cuenta de la situación.





“Queremos expresar nuestra preocupación y repudio a que una persona que no sólo ha sido denunciado dentro de nuestra Casa de Altos Estudios, sino además que es de público conocimiento que ha recibido denuncias formales, habiendo sido demorado y liberado a las pocas horas de su aprehensión”, según informa El Diario Nuevo Día de Río Gallegos.



La denuncia a la que hacen referencia las estudiantes hacen referencia fue publicada por medios locales. Una mujer lo acusó de haber abusado de ella en un cajero automático de la calle Perito Moreno.



Es el Rector de la UNPA, Hugo Rojas quien deberá solicitar ante la justicia federal que se le imponga al estudiante una restricción de acercamiento al campus universitario. La sanción es una de las más prolongadas que se conocen en el ambiente universitario de la capital santacruceña. Hasta el momento el alumno no presentó ningún descargo. La decisión ya fue comunicada a la rectoría.