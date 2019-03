Dos hermanas investigadas por la adopción de una beba

Jueves, 28 de marzo de 2019

Creen que hubo irregularidades en el proceso, en el que la magistrada pedía la guarda de la menor. Hay otras dos juezas investigadas. La médica renunció.





Un escándalo por presuntas irregularidades en la adopción de una beba tiene como protagonistas a tres juezas de Caleta Olivia y a la directora del hospital zonal de esa ciudad.



Una de las implicadas es la jueza del Menor, Angélica Popis Zari, quien estaba solicitando la adopción. Otra de las investigadas es su hermana, Patricia Zari, que era la directora del Hospital Pedro Tardivo, donde nació el 22 de febrero la nena. También quedaron en la mira de la Justicia la jueza de Familia, María del Rosario Álvarez; y la titular del Juzgado Civil, Malena Totino. El proceso de adopción fue anulado.



El Ministerio de Salud había iniciado una investigación y decidió el alejamiento preventivo de Patricia Zari como directora del centro de salud. Este miércoles se conoció que la mujer presentó la renuncia por el escándalo.



Fue durante una entrevista con el medio santacruceño Voces y Apuntes, en el que negó las irregularidades. “Mi hermana realizaba un trámite, como cualquier mujer con derechos a postularse a ser adoptante. Lamentablemente mezclan, desvirtúan, juzgan y emiten juicios de valor”, expuso.



“Juzgan por adelantado, pero de los Derechos del Niño a estar protegido nadie se hizo cargo; permaneció institucionalizado durante más de un mes”, declaró la médica.





Desde prensa del Gobierno de Santa Cruz, informaron a Clarín que “fue el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos quien informó a Niñez (Caleta Olivia) de la irregularidad. A partir de allí, ese organismo (Niñez), junto al patrocinio de la Fiscalía de Estado, pidio la nulidad de todo el procedimiento y se dio intervención al Superior Tribunal de Justicia por las acciones de las tres juezas”. Además, agregaron que se está evaluando si “corresponde un jury de enjuiciamiento”.



Respecto a la renuncia de Patricia Zari al cargo de directora, explicaron que “como todo procedimiento de este tipo ahora está en manos de la ministra de Salud y Ambiente de provincia, María Rocío García”. La titular de la cartera suscribió la resolución 440/19 “instruyendo una investigación sumaria” para determinar si hubo irregularidades.



Desde el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, informaron a este medio que la presidenta del organismo, Paula Ludueña, y otras autoridades viajaron el martes a la noche a Caleta Olivia para ocuparse personalmente del tema. Ludueña sería quien se encargue de informarles a las magistradas que se les inició un proceso de investigación.



El fiscal de Estado, Fernando Tanarro, explicó en declaraciones al portal provincial Tiempo Sur que “formulará las denuncias correspondientes ya que hay una serie de irregularidades gravísimas, teniendo en cuenta que además es gente que está en la Justicia, por sobre todas las cosas deberían conocer que no estaban cumpliendo con la ley”.



“El procedimiento –agregó el Fiscal- estaba mal iniciado y no se venía cumpliendo con ninguna de las normas que estipula la ley; y no se había dado intervención a las autoridades de infancia”, dijo al mismo portal.



Los hechos investigados

El proceso para lograr la adopción de un bebe es largo y complejo; y están involucrados varios organismos del estado. La norma estipula que, una vez que una persona manifiesta su voluntad de dar en adopción a su hijo/a, debe actuar necesariamente un defensor y se debe notificar a otros dos organismos que son los encargados de evaluar a las familias que están en condiciones para adoptar.



En el caso de Caleta Olivia, es materia de investigación si alguno de esos procedimientos fue salteado para beneficiar a la adoptante.



El 14 de febrero se envió desde el Juzgado de Familia, a cargo de María del Rosario Álvarez, un oficio al hospital en el que se dio aviso de un embarazo de alto riesgo en el que "la gestante había expresado su voluntad de dar en adopción a la beba por nacer". Así, se aseguraron que desde el hospital le informaran de manera “urgente y prioritaria” del parto. Además, la beba quedaría “a disposición” de ese juzgado”, según se detalla en una investigación publicada en el portal Cosecha Roja.



La niña nació el 22 de febrero en el hospital zonal Pedro Tardivo de Caleta Olivia, que todavía era dirigido por Patricia Zari.



A principios del mes de marzo, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos recibió un nuevo legajo para la inscripción de una familia de Caleta Olivia, “conformada por la jueza del menor, Angélica Zari, en el que ya constaban los procedimientos de evaluaciones psicológicas y sociales que se hacen en el Poder Judicial. Llamó la atención la celeridad que tuvo ese trámite, se hizo en 48 horas” explica la investigación del portal mencionado.



Ahora los investigadores intentan determinar si las magistradas elevaron el pedido directamente al Registro Nacional de Adoptantes. Cuando desde el Registro Nacional se le notificó al Registro Provincial que tenía un expediente para adoptar del juzgado de Familia de la Dra. Álvarez (que debía haber informado a la Oficina de Protección), la encargada del Registro Provincial, Silvia Manríquez, respondió que no tenía ningún conocimiento y le transmitió la inquietud a Niñez de Caleta Olivia, que también desconocía este procedimiento.



También se investiga si el Hospital Zonal emitió el certificado de nacimiento de la beba con los datos que corresponden.