Adolfo Rodríguez Saá se tomó una licencia en el Senado pero con goce de sueldo

Jueves, 28 de marzo de 2019

Enfrentado con su hermano, el actual gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Sáa, el senador pidió licencia para pelear por la gobernación puntana.





Para dedicarse de lleno a la campaña electoral en su provincia, el senador Adolfo Rodríguez Saá presentó hoy en la Cámara alta un pedido de licencia desde el 21 de marzo hasta el 17 de junio, es decir el día después de la votación en San Luis. La licencia, con goce de dieta, fue autorizada por el Senado.



En su nota, el senador alegó "razones personales" para solicitar la licencia. Pero en su entorno admitieron que es para enfocarse en la pelea electoral puntana.





Tras mantener una sociedad política de décadas, el senador está peleado con su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien buscará su reelección.



Se dice que había un acuerdo entre ambos: que este año Adolfo renunciaría a su banca para que lo reemplazará Alberto -es el suplente- y que él pelearía por la gobernación.





Los dos hermanos se vienen sucediendo en la administración de la provincia, salvo en el período 2011-2015, donde el gobernador fue un aliado de ambos, el actual senador Claudio Poggi.



Poggi va por la gobernación y se entusiasma con ganar de la mano de la pelea entre los hermanos.



En medio de la "guerra", Adolfo Rodríguez Saá fue expulsado del PJ de San Luis con el argumento de que se presenta en otro frente electoral. Fue denunciado, además, por el faltante de $ 14 millones de la caja del partido.



A raíz de la polémica que generó que el senador recibiera su licencia con goce de dieta, sus colaboradores salieron a aclarar que en realidad él no lo pidió sino que fue concedida así por los senadores.



El reglamento del Senado, en su artículo 25, establece: "El Senado decidirá en cada caso, por una votación especial, si la licencia concedida a un senador es con goce de dieta o sin él".





De la nota enviada por Rodríguez Saá queda claro que no pidió que la licencia fuera sin dieta. Es costumbre que ningún senador pida licencia sin sueldo, siempre se deja librado al cuerpo, dijeron fuentes parlamentarias.



Según publicó La Nación este miércoles, el senador cobra en su caracter de ex presidente -lo fue durante 6 días- una jubilación de $ 293.716, aunque se le descuentan $ 121.124 por Ganancias.



CG