Hallaron al pescador ahogado en aguas del río Santa Lucía

Jueves, 28 de marzo de 2019

Luego de 48 horas encontraron el cadáver de Joaquín Alberto Ponce que había desaparecido en cercanías del llamado “puente carretero”, donde cayó a las aguas mientras pescaba con amigos.





En la jornada de ayer, y luego de 48 horas de búsqueda hallaron el cuerpo sin vida del joven sanroqueño que cayó al río Santa Lucía, mientras se encontraba en una jornada de pesca.

Se trata de Joaquín Alberto Ponce (21) cuyos restos fueron localizados en inmediaciones a la zona donde desapareció, aguas abajo del balneario local.

Después de casi dos días de búsqueda apareció el cuerpo sin vida del joven que se hundió en una zona profunda el lunes por la tarde.

Fue en la cercanías del llamado “puente carretero”, antiguo cruce de la Ruta Nacional 12.

Las actuaciones de rigor se sustancian en la comisaría local con intervención del juzgado en turno, reveló ayer el portal FM San Roque.

El hecho causó gran conmoción a la comunidad local. Esta persona estaba pescando cuando cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Rápidamente efectivos policiales y de Prefectura iniciaron la búsqueda.

Los Bomberos Voluntarios de San Roque fueron los primeros en salir al río a iniciar los trabajos de búsqueda que en las primeras horas no rindieron sus resultados.

Un tía del joven ahogado, Rosa Villalba, contó que el cuerpo de su sobrino “fue encontrado en una zona bastante alejada del pueblo, conocida como ‘Picuí’ alrededor de las 16.30 de hoy”, precisó ayer ante FM Radio Dos.

Hallazgo

Añadió un llamativo dato al señalar que “el cuerpo de mi sobrino ya había sido encontrado ayer -por el martes- por un hombre de apellido Monzón, ex policía de la localidad, pero se le corto la línea y lo volvió a perder y fue precisamente este hombre que siguiendo la corriente, revisando los posibles lugares el que encontró el cuerpo sumergido de Joaquín, cerca de la costa”.

Tras agradecer a Monzón y a los buzos de la Prefectura Naval Argentina, señaló que “estos vinieron no mandados sino para colaborar en esta circunstancia”, lamentando que la fuerza nacional no los enviara antes, “no quizás para salvarlo, pero si para hallarlo más pronto”, argumentó.

En otro orden de cosas Rosa Villalba habló de una posible hipótesis de cómo se habría ahogado. Comentó que “Joaquín estaba pescando con un amigo, cuando pasó esto, pero lo raro es que este amigo al presentarse en la comisaria y marcar el lugar donde se habría ahogado, no dijo claramente por qué él se había metido al agua, cambió varias veces su versión y eso es muy raro dado que, además, Joaquín no se juntaba con él, no eran amigos habituales…”

“Los padres de mi sobrino quieren tener los resultados de la autopsia para saber bien cómo murió”, remarcó.



Prefectura

En las primeras horas del hecho, los familiares de Joaquín Ponce salieron a cuestionar de manera pública el accionar de la Prefectura Naval.

En la jornada del lunes una tía del joven, desde San Roque, habló con Radio Dos y afirmó que ya solicitaron en reiteradas ocasiones la presencia de lanchas de Prefectura o de Policía de la provincia, para ayudar en la búsqueda de su sobrino Joaquín, que desapareció en aguas del río Santa Lucia.

La tía del joven además agregó que “dicen que no hay lancha, no hay móvil acá en San Roque para ayudarnos, pedimos ayuda de otro lado, de Goya o Bella Vista, están buscando una lancha de otro lado para que venga”.

Ahora los restos van a ser sometidos a una autopsia la cual consideran podría arrojar resultados reveladores en cuanto a las circunstancias del deceso.