Nueva medida de fuerza podría afectar el servicio el 8 de abril Jueves, 28 de marzo de 2019 El gremio de los trabajadores del volante no aceptó la condición del pago del 5,7% cuando se produzca la cancelación de los subsidios por parte de Nación. Exigen que antes del 5 de abril se haga el depósito correspondiente o de lo contrario avanzarán con un paro de 24 horas.



Ante la falta de acuerdo en un nueva instancia de conciliación entre los empresarios del transporte y la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) que se llevó a cabo ayer en la Subsecretaría de Trabajo, desde el gremio informaron que de no abonarse el 5,7 por ciento para el 5 de abril, se convocará a un paro total para el 8 de ese mes. Además, descartaron cualquier tipo de conciliación futura ante la falta de acuerdo y reconocimiento de lo adeudado.

Tras el depósito del 11,4 por ciento por parte de los empresarios del transporte que correspondía a los montos adeudados por los meses de noviembre y diciembre, y luego de las asambleas que realizaron los trabajadores en la UTA para decidir si aceptaban que el pago del 5,7% (cierre de las paritarias 2018) estuviera condicionado al pago de subsidios nacionales, ayer se reunieron nuevamente y al no llegar a un acuerdo, desde el sindicato informaron que de no liquidarse el porcentaje para el día 5 de abril, avanzarán con un paro de 24 horas para el lunes 8 de abril.

Consultado sobre el encuentro que se llevó a cabo ayer a la mañana, el secretario general de la UTA, Rubén Suárez, dijo a El Litoral que “queremos que se respete la escala nacional y que se abone el sueldo correspondiente”.

“No vamos a aceptar que el pago de la escala dependa de un pago de algún subsidio nacional, ya que ellos deben cumplir y pagarnos el 5,7% equivalente a 2.500 pesos y que corresponde al cierre de las paritarias 2018”, prosiguió Suárez.

En cuanto a la fecha límite de pago de este porcentaje correspondiente al año pasado, dijo que “tienen tiempo hasta el 5 de abril para abonar esta plata o de lo contrario iremos a un paro total de 24 horas el 8 de abril”.

En cuanto a una posible nueva conciliación, Suárez dijo que “de nuestra parte, si no pagan de acuerdo a nuestro convenio en tiempo y forma, vamos directamente al paro, no vamos a seguir realizando encuentros en los que no nos aportan alguna solución y desconocen los derechos de los trabajadores”.



Nacional

Vale recordar que la semana pasada el servicio de transporte nocturno se vio afectado por un paro a nivel país en reclamo del pago de los salarios de acuerdo a la escala nacional y se logró un acuerdo donde se reconocieron las horas caídas de los trabajadores de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, para después acordarse el pago de dos cuotas de $2.500, la primera que se tendría que cumplir mañana, y la próxima el 25 de abril.

En este contexto se debe tener presente que la medida de fuerza afectó por tres días al servicio interprovincial Chaco-Corrientes, en tanto dos días hizo lo propio al servicio local, perjudicando a miles de usuarios, que podrían volver a sufrir las consecuencias de una nueva medida a nivel nacional si no se cumple con lo pautado.