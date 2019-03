Sigue avanzando a buen ritmo la construcción de las “veredas inclusivas”

Miércoles, 27 de marzo de 2019

En pleno cumplimiento de lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad -que busca asegurar el acceso y libre tránsito de cada uno de los vecinos, identificando y eliminando obstáculos en la vía pública- la Municipalidad de Corrientes avanza con la implementación del Plan de Veredas Inclusivas.



La iniciativa comenzó con la intervención de las mismas en Córdoba y 9 de Julio y prevé continuar, en un primer tramo, hasta avenida 3 de Abril. Continúa la prohibición de estacionar de 7 a 19 horas hasta que culminen las obras en la zona intervenida.



A buen ritmo, y cumpliendo con los objetivos propuestos, viene cumpliéndose el Plan Municipal de “Veredas Inclusivas”, que prevé el acondicionamiento de las aceras del casco céntrico de la ciudad, según los parámetros de diseño universal.



Las obras se iniciaron por Córdoba, desde 9 de Julio y en un primer tramo se instalarán hasta la avenida 3 de Abril, para luego extenderse a otras calles de la ciudad.



“La iniciativa, impulsada y propiciada con especial énfasis por el intendente Eduardo Tassano, cumple parámetros tal lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que busca asegurar el acceso y libre tránsito de cada uno de los vecinos, identificando y eliminando obstáculos en la vía pública”, manifestó Andrea Gómez, Directora General de Discapacidad e Inclusión Social de la comuna.



“El tiempo nos acompañó y eso nos permitió avanzar mucho en la ejecución del plan. Se están colocando a buen ritmo las baldosas comunes junto a las podotáctiles”, informó la funcionaria.



“La recepción de la gente fue muy buena. Cuando se comunicó el lanzamiento de la obra muchas ONGs se nos agradecieron por la iniciativa y muchos vecinos piden y sugieren que se implemente el plan en sus cuadras”, sostuvo. Gómez recalcó que la repartición a su cargo, a través de las herramientas específicas de atención a los reclamos, seguirá estudiando futuras intervenciones.



BALDOSAS PODOTÁCTILES



Las Baldosas Podotáctiles son Señales de Advertencia con características muy particulares: una superficie formada por “domos” de 30 mm de diámetro y 10 mm de alto. Algunos piensan que se trata de una superficie antideslizante, para evitar resbalones; si bien en cierto modo cumplen esa función en realidad no es la principal.



Las personas con discapacidad visual sienten en sus pies la presencia de estos domos que anuncian un riesgo próximo, por ejemplo una escalera, el cruce de una calle o un cambio de dirección en la vereda.



Dado que todas las personas sienten los domos en las suelas, también sirven de advertencia para quienes no tienen deficiencia visual, como personas que caminan distraídas o leyendo el celular.



Estas Baldosas de Prevención se complementan con Baldosas Guía, las cuales indican una senda “segura” para el tránsito de personas ciegas; disponen de cuatro molduras con forma de banda y se colocan en el sentido de la dirección, formando un “camino” físico fácilmente detectable con los pies y el bastón de las personas con discapacidad visual.



COSTOS Y TRABAJO PREVIO



Si bien el Código de Edificación plantea que la construcción y manteniendo de las veredas están a cargo del frentista, para la implementación de este plan, la Municipalidad de Corrientes absorberá el 50% de los costos de ejecución de la obra, como también de las cuestiones administrativas y de seguridad.



El Plan Veredas Inclusivas responde no solo al pedido de personas con discapacidad y organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan al efecto, sino también a las frecuentes denuncias receptadas a la línea de contacto gratuita municipal 0800-5555-6864.



Previo a los trabajos en campo, la Secretaría de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad creó una Comisión que realizó un diagnóstico de la situación mediante un relevamiento realizado por personas con discapacidad, donde se tuvieron en cuenta el estado de las veredas, existencia de rampas y obstáculos que se presentan.



Así, dentro de un plan de acción, se priorizaron los circuitos a intervenir donde se encuentran instituciones de concurrencia frecuente de personas con discapacidad o movilidad reducida.



Desde la Municipalidad indicaron que las veredas rotas y en mal estado, y los obstáculos que hay en las mismas, son uno de los mayores reclamos que hay en la zona céntrica.