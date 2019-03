El Gobierno bonaerense y los gremios vuelven a reunirse por la paritaria docente Miércoles, 27 de marzo de 2019 Esta mañana retoman la discusión salarial. Los sindicatos tienen aprobado un paro de 48 horas en caso de que la propuesta oficial no les sea satisfactoria.



El Gobierno bonaerense y los gremios docentes mantendrán este miércoles a la mañana una nueva reunión paritaria con el objetivo de alcanzar un acuerdo en torno al aumento salarial para el sector.



Del encuentro, que se realizará en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, participarán los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Trabajo, Gabriel Villegas; y de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, junto a los secretarios generales de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).



Los maestros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) tienen aprobado un paro de 48 horas para el caso de que la propuesta del Gobierno no les sea satisfactoria, según reveló una fuente gremial.





La última propuesta salarial del Gobierno provincial la concretó el 27 de febrero último y consistió en un aumento de los salarios 2019 en base al índice de inflación y agregar un 5% adicional en diciembre.



También contempló el aumento en el salario inicial del maestro de grado que recién comienza y la posibilidad de compensar a aquellos docentes que se encuentren con ingresos familiares por debajo de la línea de pobreza.





Los gremios docentes rechazaron esa oferta por entender que no representa un aumento real para "todos los docentes" ni una verdadera recomposición de la pérdida del poder adquisitivo del salario docente durante el 2018.



Fuente: Télam